Razstava legendarnega oblikovanja BMW avtomobilov

Vzpon BMW-ja kot proizvajalca kakovostnih avtomobilov s poudarkom na športnosti se je začel konec 60. let preteklega stoletja, ko so predstavili tako imenovani novi razred (Neue klasse) kompaktnega sedana. Dokončno pa so se povzpeli v vrh proizvajalcev množičnih športnih avtomobilov v času letnih olimpijskih iger, ki so jih organizirali leta 1972 v Münchnu, kjer je že od samega začetka sedež podjetja; takrat so predstavili svoj prvi konceptni avtomobil BMW turbo in ustanovili športni oddelek (BMW Motosport).

Stranski pogled na BMW 1600TI iz leta 1968. Foto Bmw

In prav o tem obdobju, ki ga je zaznamoval Paul Bracq, direktor oblikovanja pri BMW-ju od 1970 do 1974, govori razstava njegovih skic avtomobilskih študij in projektov, ki so v marsičem zaznamovala naslednja desetletja. Razstavo trenutno gosti madžarski Temišvar, ki je letošnja evropska kulturna prestolnica. Tam smo si jo tudi ogledali.

BMW (Bayerische Motoren Werke) ima dolgo zgodovino, saj so že med prvo svetovno vojno izdelovali letalske motorje, motocikle od leta 1923 in od leta 1928 tudi avtomobile.

Paul Bracq leta 1970 Foto Bmw

Po drugi svetovni vojni – med katero so ponovno izdelovali predvsem letalske motorje – so leta 1952 obnovili proizvodnjo avtomobilov, najprej z luksuzno limuzino BMW 501, zatem pa z ljudskimi vozili, kot je bila licenčna »mini« Isetta. Sledil je BMW 700 z motorjem v zadku, ki je bil delno uspešen, a ne dovolj, da bi tovarno rešil pred propadom.

Kot vemo, je rešitev in vzpon prinesel novi razred (Neue klasse), najprej z modelom 1600-2, nato 1800 TI in 2002. Kot spremljevalno vozilo na münchenskem olimpijskem maratonu so izdelali celo povsem električno različico, ki je bila prvi tak BMW. Izdelali so dve vozili, saj niso bili prepričani, da bo eno zmoglo celotno 42-kilometrsko maratonsko traso … Sledila je serija 5, serija 3, 7 in 6, kar je ob še nekaterih projektih evolucijsko pripeljalo do že omenjenega konceptnega BMW turbo.

Na tej sliki je Paul Bracq povezal preteklost s prihodnostjo. Ob konceptnega BMW turbo je postavil znamenitega prednika BMW 328 MM coupe, ki je bil leta 1940 zmagovalec znamenite cestne dirke Mille Miglia. Foto Bmw

Paul Bracq, rojen leta 1933 v Bordeauxu, je kot dizajner deloval pri Mercedes-Benzu, Citroënu, Peugeotu in BMW-ju. Sodeloval je pri snovanju vseh že omenjenih BMW-jevih uspešnih športnih limuzinah in kupejih. Dizajnerski Olimp pa je osvojil s konceptom BMW turbo, ki ga je revija Automobile Suisse razglasila za »konceptni avto leta 1973«. Vozilo je izstopalo s futuristično obliko in dvižnimi vrati ter z namenoma vidnimi absorbcijskimi conami, ki bi prevzele del energije ob morebitnem trku. Vozilo je imelo sredinsko nameščen s turbino podprt bencinski motor z 206 kW (280 KM), ki so ga vzeli iz BMW 2002; izdelali so le dva primerka.

Ena od Bracqovih idejnih risb BMW turbo iz leta 1972. Foto Bmw

Razstavljene risbe in skice – nekatere so prvič na ogled javnosti – so zanimive tudi zato, ker je bil Bracq oziroma je še, saj je letos dopolnil spoštljivih 90 let, odličen risar in slikar.