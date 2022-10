Robustna pojava velikoprostorca

V nadaljevanju preberite:

Potem ko tudi pri Volkswagnu res prostorni avtomobili (sharan, touran) odhajajo v pokoj, izbire na to temo ni več veliko. Pravzaprav je poleg precej dražjega čisto novega multivana med novejšimi modeli predvsem še volkswagen caddy, ki je prav tako povezan z njihovim gospodarskim programom. Je izdelek, ki se ga družina verjetno ne bo branila, le oprema panamericana pusti kak vprašaj.

Saj s panamericano ni nič narobe, prinaša povsem koristne bolj robustne blatnike in odbijače, pa znotraj kak všečen poudarek, ki gre bolj v smeri udobja kot terenskih sposobnosti. To so posebne prevleke, poudarki na pragovih, boljši volanski obroč ... Ni pa panamericana, ki nosi ime po zahtevni dirki z enega konca Mehike na drugega, kaj bolj terenska, sama po sebi nima štirikolesnega pogona, čeprav ga pri tem modelu v nasprotju s sicer ne tako številnimi tekmeci lahko dokupite.