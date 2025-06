Sodobni avtomobili: Pretirana digitalizacija armaturnih plošč

V prispevku preberite:

Tema o avtomobilih in digitalizaciji je lahko zelo široka. Lahko govorimo o delovanju avtomobilskih podjetij in digitalizaciji poslovnih in proizvodnih procesov na vseh ravneh, z uporabo vzvodov, kot sta računalništvo v oblaku in umetna inteligenca. Ali o avtomobilih in programski opremi zanje, ki se danes tako kot računalniki in pametni telefoni že posodablja na daljavo. Če se vse doslej omenjeno sliši dokaj dobro, pa tega ne moremo reči za digitalizacijo v smislu voznikovega upravljanja avtomobila. Ta je v zadnjih letih močno presegla meje sprejemljivega in je bila pred nekaj meseci vsaj v Evropi že deležna uradnih kritik.