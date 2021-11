Sposobna dizelska limuzina

V prispevku preberite:

Avtomobilska prihodnost bo električna, toda še vedno so primerki na dizelsko gorivo, mamljivi za veliko kupcev novih avtomobilov. Eden takšnih je mercedes-benz razreda C, saj ponuja zares dolg doseg in majhno porabo, povrhu pa ima dobre vozne lastnosti. Kar malce čudno se sliši vzdevek tega avtomobila – baby Benz, razred C namreč zdaj ni niti najmlajši niti najmanjši v Mercedesovi avtomobilski družini. Še več, po štiridesetih letih je v šesti generaciji celo malce zrasel, po novem v dolžino meri 4,7, v širino 1,8 in v višino 1,4 metra. Velja opozoriti, da je to prva Mercedesova limuzina, ki na sprednjem pokrovu ne bo več imela pokončne zvezde. Oblikovno takoj opazimo podpis Roberta Lešnika, saj razred C spominja na paradno Mercedesovo limuzino razreda S, vendar hkrati ohranja lasten značaj dinamičnega avtomobila, ki komaj čaka, da bo premagoval ovinke. To niso samo lepe besede na papirju, ampak realnost užitka vseh, ki so ga že preizkusili.