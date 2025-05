Subvencij za posameznike za nakup električnega avta je začasno zmanjkalo

Borzen na svoji spletni strani fizične kupce električnih vozil, ki želijo za svojo naložbo pridobiti finančno spodbudo, obvešča, da so sredstva po prvem javnem pozivu pošla. Vlogo bo mogoče oddati šele po novem javnem pozivu, ki je v pripravi.

Kot so zapisali, je zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev (11,25 milijona evrov), od 23. 5. 2025 onemogočena oddaja vlog po javnem pozivu za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud fizičnim osebam za električna vozila. To velja tako za vloge, ki so jih vlagatelji že začeli izpolnjevati, pa jih še niso oddali, kot za vse nove vloge.

Dodajajo, da je v pripravi nov javni poziv, objavljen naj bi bil v roku enega meseca. Višina razpisanih subvencij in obdobje upravičenosti do spodbud naj bi predvidoma ostali enaki.