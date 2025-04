Superpolnjenje in natrijeva baterija

Te dni je razstava avtomobilov v Šanghaju, na kateri ne manjka kitajskih in tudi nemških novosti. A morda so bolj kot novi avtomobili v tem primeru pomembne novice o napredku pri baterijah.

Največji kitajski in svetovni proizvajalec baterij za električna vozila CATL (Contemporary Amperex Technology Limited) je v začetku tedna, pred odprtjem šanghajske avtomobilske razstave, napovedal drugo generacijo svoje baterije LFP (katoda iz litij-železovega fosfata) za hitro polnjenje z imenom shenxing. Glavni tehnični direktor Gao Huan je na posebnem tehniškem dogodku dejal, da nova generacija z le petminutnim polnjenjem omogoča doseg 520 kilometrov, največja moč polnjenja naj bi bila kar težko verjetnih 1,3 megavata, skupni doseg pa 800 kilometrov.

Že letos naj bi jo začeli vgrajevati v 67 novih električnih modelov. Doslej so njihove baterije vgradili v 18 milijonov avtomobilov različnih proizvajalcev. Po podatkih analitične družbe SNE Research je lani Catlu pripadalo 38 odstotkov svetovnega trga baterij za električna vozila, drugi je s 17 odstotki prav tako kitajski BYD (ta izdeluje tudi avtomobile). Kot smo že pisali, je BYD nedavno prav tako napovedal baterijo (del sistema super e-platform), ki se bo izredno hitro polnila.

Catlov prvi razvojnik Gao Huan predstavlja najnovejše dosežke na področju baterij. FOTO: Wang Zhao/AFP

Catl je predstavil še natrijevo baterijo, tržno ime je naxtra, ima pa energijsko gostoto 175 Wh/kg, to je skoraj toliko, kot zmore baterija LFP. Množično naj bi jo začeli izdelovati konec leta. Natrija je v okolju veliko več kot litija, ki za to baterijo ni potreben, kar naj bi bilo ugodno za njeno ceno. Kot je za Reuters dejal predsednik in ustanovitelj Catla Robin Zeng, bi lahko s tem tipom baterije prevzeli polovico trga baterij LFP, ki ga zdaj obvladujejo. Te baterije naj bi bile med drugim izredno odporne proti mrazu. Uporabne naj bi bile ne le kot akumulatorji energije za pogon električnih avtomobilov, temveč tudi namesto sedanjih svinčevih zagonskih akumulatorjev v tovornjakih in avtomobilih z motorjem na notranje zgorevanje.

Tretja predstavljena novost je, da bi imeli v vozilu sistem dveh baterij, glavne in pomožne, pri slednji bi bila anoda povsem brez grafita. Bi pa ta bila res pomožna, saj se takšna baterija polni počasneje. Tržna oznaka je freevoy dual power battery, skupni doseg obeh naj bi znašal kar 1500 kilometrov.

Catl je tudi v poslovnem smislu v zagonu. Nedavno so objavili, da so v letošnjih prvih treh mesecih ustvarili 14 milijard juanov (1,66 milijarde evrov) čistega dobička, kar je za tretjino več kot v primerljivem lanskem obdobju. V začetku aprila je Reuters poročal, da razmišljajo o nakupu nadzornega deleža v proizvajalcu električnih vozil Nio, ki mu finančno ne gre dobro, menda se zanimajo predvsem za upravljanje Niovih tri tisoč postaj za menjavo baterij na Kitajskem.