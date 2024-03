Svetovni ženski avto leta je kia EV9

Med 63 kandidati so v prvem krogu glasovanja zmagali najboljši avtomobili v vsaki kategoriji. Zmagovalci v posameznih kategorijah so bili naslednji: volvo EX30 (družinski avto), BMW serije 5 (velik avto), kia EV9 (športni terenci), volkswagen amarok (terenci in poltovornjaki) in aston martin DB12 (ekskluzivni avto).

V naslednjem krogu glasovanja so finalisti tvorili osnovo za določitev prestižnega naslova najboljšega avtomobila na svetu za leto 2024 po izboru žensk. Kot so novinarke zapisale v sporočilu, je bila velika večina naklonjena kii EV9 kot vodilni izbiri na področju električnih športnih terencev.