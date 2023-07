Sveža oblačila za mestnega Francoza

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Renault te dni predstavlja sedmi sili prenovljenega clia, ki je bil dolga leta najbolj priljubljen (in najbolje prodajan) avtomobil tudi na slovenskem trgu. Po svetu so od leta 1990, ko je prišel na trg, prodali že skoraj 16 milijonov primerkov. »Clio je od svojega rojstva in skozi pet generacij ostal eden od najbolj emblematičnih mestnih avtomobilov na trgu. Zdaj se je iznašel na novo in je pristno utelešenje Renaultovega 'novega vala', še vedno pa je poln svežih inovacij,« pravijo o novincu predstavniki znamke.

Prenovljeni clio ohranja zunanje mere predhodnika, njegove zunanje in notranje poteze pa prinašajo svežino z uporabo novega oblikovalskega jezika znamke. »Clio je prava ljubezenska zgodba tako v Franciji kot po vsem svetu. Zato smo hoteli pri preobrazbi ohraniti vse njegove temeljne vrednote. Ves čas smo imeli v mislih potrebo po homogenosti in kako jo projicirati v prihodnost z oblikovanjem, ki bo še vedno človeško, a odslej bolj tehnološko,« je o novih linijah clia med drugim povedal Gilles Vidal, direktor za oblikovanje znamke Renault. Spremembe so najbolj vidne na sprednjem in zadnjem delu avtomobila. Novi svetlobni pečat, ki ga bodo imeli vsi prihodnji Renaultovi modeli, se sklada z novim oblikovnim jezikom in izraža dve glavni značilnosti, natančnost in tehnično modernost.

Voznikov prostor je digitaliziran v zdravi meri, saj večino ključnih funkcij še vedno lahko upravljamo s klasičnimi gumbi. FOTO: Renault

Tako na sredini maske izstopa brušeno satiniran kromast Renaultov zaščitni znak »nouvel'R«, ki ponazarja izročilo znamke. Bogatejša paketa opreme techno in esprit alpine vsebujeta tudi aerodinamično lamelo na spodnjem robu maske, za katero je navdih prišel naravnost iz avtomobilskega športa. V prvem paketu je lamela v barvi karoserije, v drugem pa siva. Ko že omenjamo barve, novinec bo na voljo v sedmih barvah karoserije, posebnih odtenkih bele, črne, sive in modre, ognjeno rdeči, oranžni 'valencia' in sivi 'rafale', novi trislojni barvi, ki ima od daleč videz navadne, od blizu pa biserne barve.

Clio je še naprej lahko na bencinski, hibridni, dizelski ali plinski pogon. FOTO: Renault

Prenova notranjosti je subtilnejša od prenove zunanjosti, vseeno pa kmalu opazimo plemenitejše in kakovostnejše materiale, še posebej v bogateje opremljenih izvedenkah. Kot smo izvedeli, so pri izbiri materialov ravnali trajnostno, saj v novincu ne moremo naročiti usnjenega oblazinjenja. Tudi sicer je naravno usnje zamenjalo umetno, to je tkanina z zrnatim premazom, ki jo sestavljajo vlakna naravnega izvora in poliestrska vlakna. Kot pravijo, je ena od prednosti tega materiala, da se za barvanje vlaken porabi manj vode in energije.

Prav tako so trajnostne prevleke sedežev, obloge vrat in armaturne plošče v izvedenki techno. Te so izdelane iz blaga tencel, v katerem je 60 odstotkov vlaken biološkega izvora, izdeluje pa ga avstrijsko podjetje Lenzing.

Z namenom ponuditi povezljivost na najvišji ravni v svojem razredu ima novinec vgrajen širok nabor tehnologij, s katerimi olajša vožnjo in uporabnikom zagotavlja digitalne možnosti, kakršnih so vajeni v vsakdanjem življenju.

Paleta motorjev je raznovrstna, od bencinskega, dizelskega, tistega na avtoplin in vse do hibridnega E-tech full hybrid s sistemsko močjo 108 kilovatov, ki uspešno združuje svetova elektrike in fosilnih goriv.

Vozniku pomagajo najsodobnejši sistemi, s katerimi je vožnja prijetnejša. FOTO: Renault

Hibrid je še naprej tudi vrhunec motorne ponudbe pri cliu. Pogonski sklop je zasnovan kot zaporedno-vzporedni hibrid, ki združuje dva elektromotorja (glavnega z močjo 36 kW in visokonapetostni zaganjalnik oziroma generator z močjo 18 kW) s štirivaljnim 1,6-litrskim bencinskim motorjem z močjo 69 kW (94 KM), »dirkaški« pametni menjalnik z več načini delovanja in brez sklopke ter akumulator z zmogljivostjo 1,2 kWh. Za prenos moči motorja z notranjim zgorevanjem ima štiri prestavna razmerja, za elektromotor pa dve. V pogonskem sklopu e-tech full hybrid se za optimizacijo izkoristka delovanje motorja z notranjim zgorevanjem in elektromotorja lahko kombinira na 14 načinov. Kot smo se lahko prepričali tudi sami med testno vožnjo, se poraba goriva giba okoli 4,3 litra na 100 prevoženih kilometrov.

Prenovljenega clia bodo tako kot dosedanjega (v bencinski in plinski izvedbi) izdelovali tudi v Revozu. FOTO: Jože Suhadolnik

Še naprej tudi iz Revoza Clia so doslej izdelovali v Bursi v Turčiji in v Revozu v Novem mestu. Kot so nam tam že pred časom dejali, bo tako tudi s prenovljenim cliom. Zaradi drugače oblikovanega sprednjega dela vozila se bo spremenil proces izdelave sprednjih odbijačev. Začetek serijske proizvodnje je načrtovan pred poletno zaustavitvijo tovarne v Bursi in v nadaljevanju (po kolektivnem dopustu v Revozu) še v Novem mestu. Pri nas naj bi ga izdelovali v izvedbi z bencinskim motorjem in bencinskim, prilagojenim za plin. G. B.

Poleg hibrida so tu še TCe 100 LPG, bencinski trivaljnik s turbopolnilnikom, ki deluje tako na bencin kot avtoplin, bencinski turbo trivaljnik TCe 90 z največjo močjo 67 kW in šeststopenjskim ročnim menjalnikom ter atmosferski litrski trivaljnik SCe 65 z največjo močjo 48 kW in petstopenjskim ročnim menjalnikom, s katerim merijo na manj zahtevne voznike. DCi 100 pa ponuja velike zmogljivosti (največja moč 75 kW) in gospodarno vožnjo.

Kdaj pa osveženega clia lahko pričakujemo na slovenskem trgu? K nam predvidoma pride septembra, cene pa še niso znane.