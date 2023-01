Tudi leteči avtomobil in električni rolerji

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Koronavirus je tako spremenil naš vsakdan, da je ena največjih novosti letošnje prireditve Ces (Consumer Electronics Show ali Sejem zabavne elektronike) v Las Vegasu to, da si je ves program mogoče ogledati v živo, kar se je zgodilo prvič po letu 2020. Tudi tokrat ponuja številne novosti na avtomobilskem področju, pri čemer nekateri predstavljajo samo posamezne rešitve, spet drugi celotne avtomobile.

Zabavna elektronika je že vrsto let povezana tudi z mobilnostjo, saj so nova vozila prepolna infozabavnih sistemov, zato nove tehnološke rešitve v njih znova pritegujejo precej pozornosti obiskovalcev prireditve Ces. A kako bi sploh lahko bilo drugače, ko pa analitiki pričakujejo, da bo do leta 2040 že 40 odstotkov vozil posodabljalo programsko opremo kar na daljavo.

Na razstavi so se letos tako osredotočili tudi na transportni program, saj so računalniški sistemi pomembni pri nadzoru tovornjakov in ladij, prav tako je ogromno elektronskih rešitev v vseh možnih vozilih, tudi v tovornjakih, avtobusih in kmetijskih strojih.

Virtualna resničnost za sopotnike

Prireditev v Las Vegasu velja za tisto, ki omogoči vpogled najdlje v prihodnost, zato je tokrat na ogled tudi električni leteči avtomobil Aska A5. Gre za popolnoma električno vozilo z navpičnim vzletanjem in pristajanjem. Pravijo, da lahko ta dvosed z enim napolnjenjem leti 400 kilometrov. Z njim je mogoče vzleteti s heliporta, a se prilagaja parkirnim mestom, lahko pa ga polnite doma ali na polnilnih postajah za električna vozila. Ima še manjši bencinski motor za podaljšanje dosega. Idejo o električnem avtomobilu imajo še nekateri drugi, denimo koncern Stellantis, kjer so se v ta namen povezali s podjetjem Archer Aviation, ki razvija prototipe letečih električnih avtomobilov.

Sodelovanje družb Elaphe in McLaren Applied Na razstavi je prisotna tudi slovenska družba Elaphe, ki je objavila partnerstvo z britanskim podjetjem McLaren Applied za bodoča električna vozila. Elaphe bo v tem skupnem projektu razvijal električne motorje v kolesih, McLaren Applied pa inverterje. G. B.

Za varno vožnjo je nujna voznikova pozornost na vso okolico, toda zakaj bi to moralo veljati za vse preostale potnike? Predvsem otroci si že zdaj krajšajo čas z mobilnimi telefoni in tablicami, pri Audiju pa zdaj predstavljajo še igralne konzole za virtualno resničnost, ki bo nekoč na voljo v njihovih avtomobilih, kar opisujejo kot »izkustveno vožnjo«.

Stellantisov poltovornjak RAM 1500 bo šel v proizvodnjo prihodnje leto, predstavniki podjetja pa napovedujejo, da bo imel kar 800 kilometrov dosega, v še bolj napredni različici pa tudi podaljševalnik dosega. FOTO: Ethan Miller Getty Images / Afp

Ker gre za sejem v ZDA, je pričakovano na ogled tudi kak povsem električni poltovornjak, na primer RAM 1500 revolution EV. Gre za pickup, ki bo šel v proizvodnjo prihodnje leto, predstavniki podjetja pa napovedujejo, da bo imel kar 800 kilometrov dosega, v še bolj napredni različici pa naj bi imel tudi podaljševalnik dosega. Sliši se precej, toda takšna oblika vozila vsekakor ponuja precej prostora za baterijski sklop. RAM 1500 bo za povrhu zelo močan – premogel bo kar 855 konjskih moči.

Večbarvni avtomobil

Marsikdo v šali pravi, da so novodobni avtomobili računalniki na kolesih, zato ni čudno, da o njihovem razvoju razmišljajo tudi tehnološka podjetja. O Applovem avtomobilu je že bilo veliko govora, a očitno največje korake dela Sony, ki je združil moči s Hondo. Povezovanje sta podjetji napovedali že lani, ko je Sony na Cesu že predstavil nekaj prototipov, skupna blagovna znamka pa bo imela ime Afeela. Potrdili so še, da hočejo prvi avtomobil na ceste zapeljati do leta 2025.

Keničiro Jošida, predsednik in izvršni predsednik Sonyja, je govoril med razkritjem konceptnega vozila afeela, ki ga razvijajo v sodelovanju s Hondo. FOTO: Alex Wong/AFP

Svoje adute razkrivajo tudi preostali avtomobilski velikani. Pri Mercedesu, denimo, razkazujejo konceptno vozilo visio AVTR, gre za popolnoma električen model, ki menda omogoča celo 1100 kilometrov dosega. Križem rok ne sedijo niti pri BMW, saj so na ogled postavili športnega terenca X5 s pogonom na vodikove gorivne celice, prav tako razvijajo virtualno resničnost, da bodo sopotniki ob vozniku v povsem svojem svetu, zelo napreden pa je tudi njihov glasovni pomočnik z umetno inteligenco za komuniciranje z vozilom.

BMW-jev konceptni avtomobil dee lahko prikazuje več barv zunanjosti naenkrat. FOTO: Steve Marcus/Reuters

Marsikdo je že potarnal, da so barve avtomobilov preveč dolgočasne, zato so pri BMW pokazali tudi električni koncept dee (digital emotional experience), ki s tehniko digitalnega črnila lahko prikazuje več barv naenkrat. Kljub temu ima v primerjavi z dosedanjimi modeli te znamke precej umirjeno podobo. V notranjosti se vsi podatki prikazujejo s pomočjo projicirnega zaslona, ki je razpotegnjen čez celotno vetrobransko steklo.

S hitrostjo do 25 km/h

A Volkswagen ID.7 electric sedan is displayed during CES 2023, an annual consumer electronics trade show, in Las Vegas, Foto Steve Marcus Reuters

Precej pozornosti je vzbudila tudi povsem električna limuzina pri Volkswagnu, poimenovali so jo ID7. Volkswagen se je na Ces vrnil po šestih letih premora, tokrat pa predstavlja električno limuzino, ki naj bi imela 700 kilometrov dosega. ID7 je še vedno prototip, zato niso pokazali njegove celotne zunanjosti, a vseeno obljubljajo, da naj bi proizvodno različico prikazali v drugem četrtletju 2023.

Če že imamo električna kolesa in skiroje, zakaj ne bi imeli še rolerjev? FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

In če že imamo električna kolesa in skiroje, zakaj ne bi imeli še rolerjev? Pri francoskem podjetju Atmos Gear so razvili motoriziran okvir, ki se prilagaja vsakemu rolerju in omogoča vožnjo do 25 kilometrov na uro. V prednaročilu stanejo električni rolerji 500 evrov, v proizvodnjo pa bodo šli, če bodo prejeli vsaj dvesto naročil. Do zdaj so jih 150.