BKS-leasing ponosni partner pri financiranju zelene mobilnosti

»Zavedanje, da vsak lahko doda svoj prispevek k bolj zelenemu okolju in čistejši prihodnosti naših otrok, narašča,« opaža direk torica BKS-leasinga Mojca Lazič.

Do lizinga običajno že v nekaj urah

BKS-leasing ravno s hitrimi in ugodnimi lizingi omogoča enostaven prehod na okolju prijaznejšo mobilnost, s čimer posledično poskrbijo za manjši izpust emisij. »V BKS-leasingu se zavedamo, da v današnjem tempu ljudje potrebujejo hitre in učinkovite rešitve. Ravno zaradi tega je pri nas lizing običajno možno dobiti že v nekaj urah,« o odobritvi financiranja pravi direktorica Lazič. »Smo tudi zelo fleksibilni v smislu individualne prilagoditve glede na potrebe in zmožnosti stranke. Strankam želimo biti čim bolj v po moč in oporo,« še dodaja sogovornica.

V ospredju trajnost in zeleni produkti

V BKS Bank so že vrsto let pionir na področju trajnosti. Aktivni so pri ključni nalogi, ki jo imajo banke in lizingi pri varovanju podnebja. »Smo del avstrijske banke, ki letos praznuje 100-letnico delovanja. Naše vodilo je odgovornost in bližina, zato dajemo izredno velik poudarek uvajanju zelene teh nologije. V svoji strategiji v ospredje postavljamo trajnost in zelene produkte, saj smo člani Green Finance Alliance. Med drugim se lahko pohvalimo s certifikatom EMAS, odlično oceno agencije ISS ESG, članstvom v indeksu trajnostnega razvoja Vönix in oznako Green Brand,« navaja direktorica.

T: +386 1 589 09 50 E: bks@bks-leasing.si Dunajska cesta 161 1000 Ljubljana

Naročnik oglasne vsebine je BKS-leasing, d. o. o.