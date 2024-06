V dveh letih 105 ultra hitrih polnilnih mest

V prispevku preberite:

Petrol je pred kratkim objavil, da namerava v okviru enega izmed evropskih konzorcijev razmeroma kmalu v Sloveniji in na Hrvaškem postaviti več kot sto polnilnih mest visoke moči. Zanimalo nas je, kje bodo stala in kakšne so zahteve zanje.

Kako je projekt nastal? »Gre za organsko nadaljevanje dosedanjih projektov (Next-E, Urban-E, Multi-E) in strategijo Petrola na področju polnilne infrastrukture za električna vozila. V bistvu nadaljujemo naložbe v nove polnilnice, pri čemer bodo te tokrat ultra hitre, z močjo 150 in 300 kW na polnilno mesto, večinoma bodo postavljene na obstoječih Petrolovih lokacijah ob avtocestnem omrežju. S tem se odzivamo na potrebe uporabnikov električnih vozil in zasledujemo njihov tehnični napredek glede zmožnosti ultra hitrega polnjenja. Lokacije smo izbrali tam, kjer se ljudje zadržujejo krajši čas, da bodo lahko čim hitreje opravili polnjenje in nadaljevali pot. Projekt Cross-E poleg Slovenije zajema tudi Hrvaško, približno tretjina polnilnic bo postavljena tam, dve tretjini pa v Sloveniji. Del polnilne infrastrukture bo namenjen tudi polnjenju električnih tovornjakov, kjer bo potrebna še bistveno večja polnilna moč na eno mesto, danes vsaj 350 kW, v prihodnosti, po letu 2030, pa vsaj od 600 KW do 1 MW. Komercializacija težkih tovornih vozil na električni pogon sicer zaostaja za pet do sedem let za komercializacijo osebnih vozil na električni pogon, bodo pa na avtocestnem križu vzpostavljene možnosti polnjenja tovornih vozil že zdaj, saj teh ni mogoče polniti na polnilnih mestih z majhnimi priključnimi močmi. Potrebe po večjih polnilnih parkih z velikimi priključnimi močmi namreč nastajajo prav zaradi razvoja, komercializacije in uporabe težkih tovornih vozil na električni pogon. Polnilni parki zanje bodo po večini zahtevali priključne moči na posamezno lokacijo tudi 10 MW in več, vendar po naših pričakovanjih ne pred letom 2030,« uvodoma pove Matjaž Janežič, izvršni direktor področja Proizvodnja energije, energetske rešitve in mobilnost v Petrolu.