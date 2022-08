Varnost ni cilj. Je potovanje.

Leta 2022 mineva četrto leto od začetka predstavitve Boltovih električnih skirojev. V tem času je podjetje svoje delovanje razširilo na več kot 200 mest po Evropi, sedaj tudi v slovenska mesta.

Bolt ponuja cenovno ugodno, dostopno in trajnostno rešitev problema za zadnji kilometer, ki jo bodo cenili tako potniki kot skupnost. Tako kot trajnost je tudi zagotavljanje varnosti v središču Boltovega poslanstva. Ključna Boltova vrednota je, da so uporabniki na prvem mestu pri vsem, kar podjetje počne.

Sposobnost prilagajanja nenehnim spremembam na področju varnosti je tisto, zaradi česar je Bolt vodilni na področju mobilnosti.

Varnost je na prvem mestu

Bolt postavlja varnost v središče svojega upravljanja z električnimi skiroji, zato je prednostna naloga podjetja, da so lahko vsi - od voznikov in pešcev do mestnih svetov in skupnosti – brez skrbi, ko električni skiroji Bolt zapeljejo v njihovo mesto.

Ne glede na to, kako varni so Boltovi električni skiroji, je izobraževanje ključnega pomena pri zagotavljanju varne vožnje za vse.

Med vožnjo in uporabo morajo vozniki upoštevati splošna pravila o varnosti električnih skirojev:

Nosite čelado - priporočamo, da imate čelado in jo med vožnjo vedno nosite.

priporočamo, da imate čelado in jo med vožnjo vedno nosite. Bodite pozorni – preverite promet okoli vas in začnite z vožnjo počasi.

preverite promet okoli vas in začnite z vožnjo počasi. Ne vozite pod vplivom alkohola - nikoli ne vozite električnih skirojev pod vplivom alkohola.

nikoli ne vozite električnih skirojev pod vplivom alkohola. Spoštujte prometna pravila - med vožnjo z električnim skirojem upoštevajte vse prometne znake. Spoštujte druge potnike.

med vožnjo z električnim skirojem upoštevajte vse prometne znake. Spoštujte druge potnike. Ne vozite po pločniku - ne vozite po pločniku - uporabljajte kolesarske steze. Dajte prednost pešcem.

ne vozite po pločniku - uporabljajte kolesarske steze. Dajte prednost pešcem. Na enem električnem skiroju naj vozi le ena oseba - ne izpostavljajte sebe in prijateljev nepotrebni nevarnosti. Vedno vozite sami!

ne izpostavljajte sebe in prijateljev nepotrebni nevarnosti. Vedno vozite sami! Parkirajte odgovorno - parkirajte električni skiro v bližini kolesarskih stebričkov ali na označenih območjih za parkiranje električnih skirojev.

Ne ovirajte in ne povzročajte nereda - ne ovirajte dostopnost do pločnikov, avtobusnih postajališč in ne zaparkirajte ostalih električnih skirojev ter koles.

ne ovirajte dostopnost do pločnikov, avtobusnih postajališč in ne zaparkirajte ostalih električnih skirojev ter koles. Poravnajte se v vrsto – pri parkiranju električnega skiroja vedno uporabljajte temu namenjeno stojalo.

2021 v številkah

2021 je bilo Boltovo najbolj delovno leto na področju uporabe električnih skirojev do sedaj. Število voženj z Boltovimi električnimi skiroji se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo za 500 %.

To pa ni bil edini pozitivni trend, ki ga je podjetje zaznalo:

Medtem ko se je skupno število nesreč z električnimi skiroji med letoma 2020 in 2021 skupaj s celotnim številom voženj povečalo, se je stopnja nesreč na 10.000 voženj zmanjšala za - 13 %.

Stopnja poškodb na 10.000 voženj se je zmanjšala še bolj za - 26 %.

Tolikšno zmanjšanje števila nesreč in poškodb kaže, da je Bolt pri svojih nenehnih prizadevanjih za izboljšanje varnosti dosegel napredek, kljub temu, da število voznikov električnih skirojev še naprej narašča.

Bodite odgovorni in upoštevajte varovanje okolja

Vsi Boltovi električni skiroji so podnebno pozitivni - kar pomeni, da iz ozračja odstranimo več ogljika, kot ga izpustimo med proizvodnjo in vzdrževanjem.

Električni skiroji so veliko učinkovitejša alternativa avtomobilom z enim potnikom in porabijo celo manj energije na osebo kot električni avtomobil, ki prevaža tri osebe.

Uporabljajte električne skiroje Bolt za vsakodnevno vožnjo na delo in raziskujte mesta po vsem svetu.

