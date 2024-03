Več kot štirideset let v vrhu. Mercedes-Benz razred C

To tradicijo nadaljuje tudi v zadnji, šesti generaciji s kombinacijo brezkompromisne uporabnosti, tehnološke naprednosti in z odličnim prihrankom do 10.000 evrov.

Avtomobil razreda C je že osvojil srca več kot 10 milijonov zadovoljnih voznikov po vsem svetu, najnovejša generacija pa le še potrjuje njegovo pomembno mesto med vsemi vozili znamke Mercedes-Benz. S športno eleganco, inovativno varnostno tehnologijo in razkošno notranjostjo vas bo popeljal v svet brezskrbne vožnje. Z izjemno varčnimi motorji, naprednim 9-stopenjskim menjalnikom in vrhunskim aerodinamičnim dizajnom pa vam zagotavlja tudi izjemno učinkovitost in nizke stroške vzdrževanja.

Njegovo odličnost, poleg širokega nabora asistenčnih sistemov za pomoč vozniku pri vožnji ter popolne sinergije med dinamičnostjo in udobjem, potrjujejo tudi številne druge lastnosti, zaradi katerih velja za zelo dober nakup, z odličnim razmerjem med vsebino, stroški lastništva in celo avtomobila.

Avtomobil, ki presega vaša pričakovanja

Avtomobil razreda C izstopa z zunanjo obliko, za katero je poskrbel slovenski mojster oblikovanja Robert Lešnik. Prikazuje vrhunec sodobnega razkošja, z mešanico elegance in športnosti ter izjemnimi aerodinamičnimi lastnostmi, ki prinašajo še bolj dinamično vožnjo, manjšo porabo goriva in tišjo potniško kabino.

Kljub športni naravnanosti je avtomobil razreda C tudi izjemno praktičen in zato še posebej priljubljen. Njegova prilagodljivost sodobnim potrebam je očitna v številnih odlagalnih mestih v potniški kabini in večji odprtini prtljažnika, ki ne glede na modelno različico – limuzina ali karavan – ponuja izjemno uporabnost.

Nepozabna izkušnja v potniški kabini

Sredinsko postavljen zaslon in način upravljanja sta navdahnjena z najnovejšimi tehnološkimi dosežki avtomobilov razreda S in vsak trenutek v vozilu spremenita v nepozabno izkušnjo. Voznikov prostor je preoblikovan v digitalno središče z naprednim inteligentnim multimedijskim sistemom MBUX, ki deluje intuitivno in omogoča popolnoma nov način komunikacije z vozilom. Za edinstveno izkušnjo udobja in povezanosti sistem MBUX ne le razume vaše potrebe, ampak se tudi prilagaja vašemu življenjskemu slogu. Hitro prepozna vaše najpogostejše poti ali si zapomni, koga najpogosteje kličete po telefonu.

V potovalni kabini je najnovejša generacija zabavno-informacijskega sistema MBUX z velikim zaslonom, umetno inteligenco in glasovnim upravljanjem. FOTO: Mercedes-Benz AG

Izjemnost inteligence

V potniški kabini se prepletata brezhibna eleganca in športnost ter ustvarjata vzdušje, ki je bilo do zdaj rezervirano le za vozila najvišjega razreda. S sodobno digitalno vozniško kabino, obsežnim zaslonom na dotik v sredinski konzoli in naprednim konceptom okrasnih elementov je poudarjeno razkošno udobje avtomobilov razreda C.

Najnovejši inteligentni asistenčni sistemi, prevzeti iz prestižne limuzine razreda S, zagotavljajo vrhunsko podporo, razbremenitev in najvišjo raven aktivne varnosti, kar zadovolji tudi najzahtevnejše voznike. Poleg tega so na voljo možnost polavtonomne vožnje ter napredni sistemi kamer in radarjev, s katerimi lahko avtomobil razreda C predvideva cestne razmere celo do 500 metrov vnaprej.

Osupljiva dnevna svetloba, ki spreminja noč v dan

Avtomobil razreda C je serijsko opremljen z visokozmogljivimi LED-žarometi, ki poudarjajo dinamičnost sprednjega dela vozila ter v vsakem trenutku zagotavljajo vrhunsko varnost in izjemno vidljivost. Najnaprednejši sistem žarometov s tehnologijo Digital Light združuje tri izjemno zmogljive LED-projektorje, ki se samodejno prilagajajo prometnim razmeram ter zagotavljajo odlično osvetlitev cestišča in popoln nadzor nad prometom, tudi v slabih vremenskih razmerah in ponoči.

Za še več udobja in boljšo vodljivost vozila je lahko opremljen tudi s krmiljenjem zadnjih koles, kar mu v kombinaciji z bolj neposrednim volanskim mehanizmom omogoča še boljšo prilagodljivost in stabilnost. Poleg boljših voznih lastnosti pri višjih hitrostih krmiljenje zadnjih koles prinaša tudi boljšo okretnost pri nižjih hitrostih, saj do 2,5-stopinjsko krmiljenje zmanjša obračalni krog za 43 centimetrov. Za vse, ki prisegajo na prave vozniške užitke ali popoln nadzor tudi v ozkih mestnih ulicah.

Mercedesovi napredni digitalni žarometi na cesto projicirajo razne simbole in znake, s katerimi voznika varno vodijo po cesti. FOTO: Mercedes-Benz AG

Opremljen z načrtom za vašo popolno sprostitev

Obsežna ponudba udobja v avtomobilu razreda C vas prevzame že v trenutku, ko se udobno namestite za volan. Z ergonomsko oblikovanimi sedeži, ki se prilagajajo vašim telesnim meram in ponujajo osem različnih programov masaže, ter ekskluzivnimi dodatki za dobro počutje se boste takoj povsem sprostili. Za navdušenje dodatno poskrbijo še osupljiv koncept ambientalne osvetlitve in napredni paketi Energizing, ki vam pomagajo ohranjati koncentracijo in uživati v vsakem kilometru vožnje. S tem postane vaš razred C pravi prostor sprostitve, ki vam omogoča, da svoj svet udobja prenesete tudi na cesto.

Avtomobil razreda C je namenjen kupcem, ki želijo izstopati – tako s privlačno dinamično obliko vozila kot z vsebino, ki bo poskrbela za varno in sproščujočo vožnjo. Izberite svojega in se z njim odpeljite takoj, ob tem pa prihranite do 10.000 evrov. Obiščite salone vozil Mercedes-Benz ali odkrijte ponudbo na povezavi.

Odličnost na prav vseh ravneh: na oblikovni ravni ter pri povezljivosti in digitalizaciji, varnosti, udobju, motorizaciji in voznih lastnostih. FOTO: Žiga Intihar

Naročnik oglasnega sporočila je Star Import