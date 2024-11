Velika naložba VW v Združenih državah Amerike

Namero o mešani družbi sta nemški velikan in ameriški električni startup objavila že spomladi, a pred kratkim sta jo povsem dodelala. Volkswagen bo v sodelovanje vložil še precej več, kot se je na začetku napovedovalo.

Omenjeno sodelovanje naj bi po eni strani Volkswagnu zagotovilo naslednjo generacijo pogonske arhitekture za vozila v ZDA in programske opreme zanje, Rivianu pa nujna sveža sredstva. Za skupno podjetje naj bi delalo okoli tisoč ljudi. Naložba v vrednosti 5,5 milijarde evrov (5,8 milijarde dolarjev) je za 16 odstotkov višja, kot je bilo načrtovano, v nekaj delih pa naj bi bila izvedena do konca leta 2027.

Agencija Reuters je pri tem navajala besede prvega moža Riviana, Roberta J. Scaringa, »da jim to partnerstvo in sveži kapital omogočata, da bodo na trg uvedli drugi model – nekoliko manjšega športnega terenca R2 in da bodo poleg proizvodnje v ameriški zvezni državi Illinois zagnali tudi tovarno v državi Georgia. Tako bodo že lahko dosegli pozitiven gotovinski tok«. Širitev v novo tovarno je sicer na nekakšnem čakanju, saj je Rivian zaprosil tudi za ameriško državno posojilo.

Podjetju ni lahko, ker posluje z izgubo. Letos naj bi izdelali okoli 47.000 primerkov modela R1T in R1S (veliki električni poltovornjak in sorodni električni SUV), še pred tem so načrtovali, da jih bodo 57.000. Njihova delnica je letos na borzi močno padla, po dokončno potrjeni naložbi VW pa vsaj na začetku odskočila navzgor.

Podjetje je nastalo leta 2009, vzbudilo je veliko zanimanja, proizvodnjo jim je uspelo zagnati leta 2020 in se leto pozneje uvrstiti na borzo. Spopadali so se s težavami mladega proizvajalca (problemi z dobavami sestavnih delov, vpoklici, menjavami na nekaterih vodilnih položajih), a v nasprotju z nekaterimi drugimi svežimi tekmeci Tesli, ki so omagali (na primer Lordstown, Fisker), do danes vendarle obstali. Do zdaj so skupaj izdelali 113.000 vozil. Poleg omenjenega R1 izdelujejo tudi električno dostavno vozilo, za katero je njihov največji naročnik Amazon, ki je bil tudi njihov močni, če ne največji delničar. V prvih letih je bil njihov manjši delničar tudi avtomobilski velikan Ford, a se je to sodelovanje relativno hitro končalo.

Medtem ko si bo Rivian s svežim denarjem pomagal pri zagonu proizvodnje naslednjega modela R2, naj bi Volkswagen na tej skupni podlagi pripravil svoje nove modele za ZDA. Znano je, da ima tam v pripravi novo znamko Scout. R2 naj bi na trg pripeljal v prvi polovici leta 2026, potencialni Volkswagnovi modeli pa morda leta 2027. Špekulira se tudi, da si bo Volkswagen z Rivianovo programsko opremo pomagal tudi zato, ker njihova tovrstna enota Cariad ne kaže napredka, ki so ga pri Volkswagnu načrtovali.

Zanimivo je, da prihaja konkretna Volkswagnova naložba v času, ko se doma ukvarja s krizo in zaposlenim predlaga znižanje plač za deset odstotkov. Na spletnem portalu Euronews so po drugi strani zapisali, da povezava prihaja v času, ko evropski proizvajalci avtomobilov občutijo vse večjo konkurenco kitajskih avtomobilskih podjetij, zmanjševanje povpraševanja po električnih vozilih pa številne proizvajalce električnih vozil spodbuja h konsolidaciji in utrjevanju položaja.

Ne nazadnje naložba VW v ZDA morda kaže strateške poteze, saj so znane napovedi novega ameriškega predsednika Trumpa, da bi močno carinili avtomobile, ki se prodajajo v ZDA, izdelujejo pa drugod.