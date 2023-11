Veliki električni SUV po korejsko

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Kia je že doslej imela športne terence. Zdaj ima še enega, res velikega, vozi na elektriko. Kia EV9 je model, ki je nekakšen aktualni zastavonoša znamke. Čeprav je precej drag, snovalci računajo, da bo v delu trga velikih električnih avtomobilov prepoznan.

Ko gre za električne avtomobile, Kia le ima nekaj zgodovine. Že leta 2012 so pripravili model kia ray, ki ga sicer ni bilo v Evropi, je pa zato leta 2014 pripeljal električni soul, za njim enako gnani kia niro, oba sta bila kasneje posodobljena. Še sveža je iz leta 2021 kia EV6, prvi model s platforme, ki je bila zasnovana le za električne avtomobile. Če se nam je to zdel morda vrh ponudbe, pa so pri Kii menili drugače, in letos predstavili še kio EV9, velikega elektro športnega križanca.

Ureditev za volanom je sodobna, a vendarle ne preveč digitalizirana. FOTO: Gašper Boncelj

Res ni majhen, v dolžino meri pet metrov. Je dokaj širok pa tudi precej oddaljen od tal, skoraj 18 cm. Zrisali so ga pod vodstvom Harima Kabiba, oblikovalska smer z vzdevkom združena nasprotja prinaša zanimivo obliko sprednjih svetil in podobne linije še drugod po avtomobilu. V EV9 so poskušali slog športnega terenca združiti s prostornostjo, saj ima na 310 cm medosja tri sedežne vrste. Lahko ima sedem ali šest sedežev, v zadnji različici sta v drugi vrsti dva zelo udobna, pomikate ju po tirnicah, lahko sta celo vrtljiva. Tu je še tretja vrsta, kjer je prostora seveda malce manj, a le ni samo zasilna. Prtljažnik ob vseh postavljenih sedežih meri 333 l, ko je tretja vrsta zložena, ga je za 828 litrov. Seveda ga lahko še povečujemo, če zlagamo še drugo vrsto. Odvisno od pogona je 52 ali 90 litrov še v sprednjem prtljažniku, tako imenovanem frunku.

Udobje je, odvisno od opcije, lahko zelo veliko.FOTO: Kia

Sedeža sta lahko tudi vrtljiva. FOTO: Kia

Pričakovano je najudobneje na sprednjih sedalih, takšna sta tudi vzglavnika, veliko je odlagalnih površin, drobnih bolj ali manj praktičnih rešitev. Med bolj dobrodošlimi so mnogi priključki za polnjenje pametnih telefonov, v predstavitvenem primerku je bila opcija kamere v vzvratnem ogledalu. Če vam ne ustreza, jo lahko izklopite in imate klasičen pogled nazaj, enostavno lahko izklopite tudi katerega od asistenčnih sistemov, kot so meni ne ravno prijetno krmiljenje med smernimi črtami in korekcije volanskega obroča.

Podolgovati zaslon združuje tri prikazovalnike, razveseljivo je, da lahko s klasičnimi stikali upravljamo klimatsko napravo in glasnost avdionaprave. Opreme je ogromno, tako glede udobja kot varnosti, kar pa je glede na umeščenost tudi pričakovano.

Namesto vrtljivega kolesca, ki ga ima EV6, je v EV9 za vozne programe ročica ob volanu, upravljanje je enostavno, tako kot tudi nastavljanje stopnje rekuperacije. Tudi krmiljenje je dobro, seveda v električnem pogonu ni nobenih sunkov, speljevanje je tiho, pospeševanje zvezno. EV9 ima lahko le zadnji motor ali pa še sprednjega, moč je 150 ali 283 kW. Baterijski sklop v dnu ima 99,8 kWh, energijska gostota litij-ionskih baterijskih celic je glede na EV6 malce izboljšana. Sklop tehta dobre pol tone, celotno vozilo, ki vozi na 19- ali 21-palčnih kolesih, pa 2,5 tone. To je zajetna številka, kjer se nam seveda lahko odpre druga, okoljska dilema. Ampak to je že posebna zgodba.

Dolžina znaša 501 cm, medosna razdalja 310 cm. FOTO: Gašper Boncelj

Uradni doseg je odvisno od izvedbe med 500 in 540 km. Marsikaj je odvisno od načina vožnje in zunanjih razmer. Ob razmeroma ugodnih temperaturah je bila med vožnjo na avtocesti poraba 23 kWh/100 km, v drugem delu poti, ki je vodil iz enega v drug majhen obalni kraj, skozi množico krožišč in stalnih hitrostnih omejitev (50 km/h, pa 30 km/h), je računalnik prikazoval 17 kWh/100 km. EV9 je po mojem mnenju vzmeten dobro, s poudarkom na udobju, a brez pretiranega nagibanja. Nisem pa ga priganjal v ovinke, zdi se mi, da se pri tem niti ne bi najbolje obnesel. Tudi zvočna zatesnjenost je prava, izolacija je dodana v vetrobransko steklo, tudi v dno vozila.

Kia EV9 je, kot rečeno, pripravljena na električni platformi E-GMP, ki ima 800-voltno električno napetost. Ima sposobnost zelo hitrega polnjenja z enosmernim tokom, pravijo, da tja do moči 350 kW, česar sicer nismo preizkusili; v prihodnosti bo avto menda lahko deloval tudi v drugi smeri, da bo z njegovo baterijo mogoče polniti še katerega drugega uporabnika ali pa da bo deloval kot hranilnik energije.

Oblikovalska smer Harima Kabiba je nedvomno prepoznavna. FOTO: Gašper Boncelj

EV9 se postopoma začenja prodajati, seveda ne bo prav množičen, a prvi primerki bodo letos le pripeljali k nam, prihodnje leto naj bi jih bilo nekoliko več. To bo le treba še doživeti, saj se bo cena začela pri nič manj kot 84 tisoč evrih.

Iz Žiline manjši električni avtomobili O novem Kijinem modelu in še čem smo se pogovarjali tudi z Alexandrom Papapetropoulosom, produktnim vodjo za Evropo pri Kii Motors. EV9 po vašem ni le vodilni avtomobil, ampak tudi napoved za naprej. V kakšnem smislu? EV9 je res več kot avto, napoveduje, kaj bo Kia počela v prihodnosti, tako glede dizajna kot tehnike. Veliko tega se bo prenašalo po kaskadnem sistemu. Imeli smo občutek, da je zastavonoša že kia EV6, vi pa ste se z EV9 postavili še stopnico više. Zakaj? Sem produktni človek, mislim, da je dobra plat elektrifikacije v tem, da nam dovoljuje raziskovati nova področja, kar je bilo s termičnim pogonom težje. EV9 je veliki SUV, na tem področju nas še ni bilo, z njim lahko dobimo kupce, ki so bili prej pri drugih znamkah. Podobno je bilo z EV6. Kateri pa bodo glavni trgi za tokratni model? EV9 se bo prodajal doma, v Južni Koreji, pa v ZDA in seveda v Evropi, predvsem v zahodnem in severnem delu. Na teh trgih so veliki športni terenci tradicionalno priljubljeni v kombinaciji, kjer je delež električnih avtomobilov velik. Na katere konkretne tekmece merite? Pravzaprav za zdaj ni kakšnega takega izdelka. Ljudje so imeli nekoč radi enoprostorce, pa so jih športni terenci začeli izpodrinjati zaradi bolj dinamične podobe. A mislimo, da potreba po prostornosti, prilagodljivosti glede sedenja ostaja, in to smo želeli skupaj s privlačno zunanjostjo vrniti z EV9. Ga boste kot vse električne modele doslej izdelovali v Koreji? Da. A kot veste, imamo tovarno tudi v Žilini na Slovaškem, in kot je naše vodstvo pred kratkim napovedalo, bomo tam izdelovali tudi električne avtomobile, srednje velike in manjše. Novinarji pa tudi javnost se ves čas sprašujemo, kdaj bodo nared manjši, cenovno dostopnejši električni modeli. Kmalu. Nekoliko smo to pred dvema tednoma že napovedali s študijama EV4 in EV3, njuna podoba je blizu končnega izdelka, proizvajati ju bomo začeli kmalu. Kolikšen je trenutno vaš električni tržni delež? V prvem polletju smo bili v Evropi pri štirih odstotkih. Nekaj časa smo poslušali, da električnih avtomobilov ni dovolj, zdaj jih je marsikje preveč, tako da jih celo ne morejo prodati. Kako je s tem? V različnih obdobjih so tudi razmere različne, a na koncu so pomembne številke. V Evropi je bil leta 2021 tržni delež električnih avtov deset odstotkov, lani 14, letos ocenjujemo, da bo 18 odstotkov.