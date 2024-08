Vodikovi, baterijski električni in plinski avtobusi kot stebri mešanega pristopa

V nadaljevanju preberite:

Avtobusom ljubljanskega mestnega prometa se prihodnje leto obetajo velike tehnične novosti. Zanimive, zahtevne, tudi ne poceni. O tem, kaj prihaja v njihov vozni park, zakaj gre razvoj pri teh spremembah v več smeri, smo se pogovarjali z Rokom Viharjem, namestnikom direktorja LPP. Prvič nam je vodikove avtobuse predstavil pred dvema letoma, zdaj so že naročeni, naslednjič bomo kakšno rekli, ko bodo v voznem parku. Kako in kje bo potekalo njihovo polnjenje? Zakaj je vodik še lahko koristen? Kakšna infrastruktura bo potrebna za baterijske električne avtobuse? Bodo plinski in dizelski avtobusi še v LPP?