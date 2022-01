Z robustnejšo opravo poskuša skriti leta

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Malih športnih terencev, ki so v resnici bolj mestni terenci, je na trgu danes že ogromno. Med njimi je še naprej tudi Fordov ne ravno najmlajši predstavnik ecosport, ki se tako kot večina Fordove evropske modelske palete ponuja tudi v bolj robustni opremi active

Ford ecosport active Zastopnik: Summit Motors, Ljubljana Cena: 23.070 evrov (21.070 evrov s financiranjem) Euro NCAP: **** (2013) Izpust CO2: 125 g/km

Ta mu kar pristaja, velike črne obrobe in zaščita delujejo dobro, je pa poleg tega avtomobil dokaj oddaljen od tal, kar mu omogoča brezskrbno vožnjo čez luknje ali večje kamne. A nima štirikolesnega pogona, temveč motor vselej žene le sprednji kolesi. To je svojstven paradoks, saj je nekoč, ko še ni bil na voljo v opremi active, v ponudbi s štirikolesnim pogonom, sicer le v kombinaciji z dizelskim motorjem, a vendarle. Takrat se je na našem preizkusu izkazal z nepričakovano dobrimi terenskimi zmogljivostmi. Škoda, da česa takega ni več v programu, mali avtomobili, ki zmorejo kam prilesti, zanimajo več ljudi, kot bi si morda mislili.

Notranjost je korektna, a se ji poznajo leta. FOTO: Gašper Boncelj

No, kot rečeno, štirikolesnega pogona ni več, tudi dizelskega motorja ne. Slednji se pač iz manjših avtomobilov povsem umika. Tokrat smo ecosporta vozili predvsem po urbanem okolju in to z dobro znanim Fordovim litrskim bencinskim trivaljnikom, v izvedbi z močjo 92 kW (125 KM). Zažene se z nezgrešljivim zvokom, v višjih prestavah je motor dokaj miren. Poskočnosti mu ne moremo odrekati, z njim avtomobil deluje živahno.

Kljub šestim prestavam ter sistemu start-stop, pa ni posebej varčen. Z zelo lahko nogo bosta porabo spravili pod 7 litrov/100 km, v nasprotnem gre lahko tudi za liter višje. Lega je solidna, a ne več kot to; nisem človek, ki bi ostro pilil ovinke, a je v zavojih kar čutiti nekaj nagibanja.

Prtljažnik še najbolj izstopa po svojskih vratih, ki se odpirajo na stran. FOTO: Gašper Boncelj

Ecosport je dolg 407 cm, je relativno ozek, pa visok. Visoko se v njem spredaj tudi sedi, sam bi si želel malce nižji položaj. Solidno prostorno je zadaj, zaradi ozkosti predvsem za dva. Prtljažnik ne prinaša čudežev, ima pa vsej dokaj uporabno kockasto obliko. Lahko ga povečamo, a je sistem podiranja malce zastarel. Tako kot tudi celotna podoba in izvedba armaturne plošče, kjer pa kaj bistvenega me manjka. Še danes, ko je že toliko let na trgu, ecosport najbolj izstopa po prtljažnih vratih, ki se odpirajo na stran, ta rešitev je odvisno od situacije različno dobrodošla.

Zadaj dva sedita kar solidno, škoda da drug klop ni vzdolžno pomična. FOTO: Gašper Boncelj

Ford ecosport je eden starejših SUV predstavnikov. Nekoč je lahko imel štirikolesni pogon, danes ne več. Je pa lahko zdaj bolj robustno opravljen.