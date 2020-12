Zakaj Boscheve vžigalne svečke?

Foto: Bosch

Foto: Bosch

Zanimiva dejstva – ali ste vedeli?



Z Boschevimi vžigalnimi svečkami imajo delavnice in vozniki koristi od skoraj 120 let razvoja in znanja. Bosch je že leta 1902 predstavil prvo vžigalno svečko v kombinaciji z visokonapetostnim magnetnim vžigalnim sistemom. Ta razvoj je pri takratni proizvodnji motornih vozil omogočil visoko rast, kar je pomenilo preboj.

Velike zahteve avtomobilističnega športa so vseskozi spodbujale nenehen razvoj tehnologije vžigalnih svečk. Današnje Boscheve vžigalne svečke, ki so narejene za trg delavnic, dosegajo enako visoke standarde kot originalna oprema. Posebni postopki proizvodnje, kot so napeljava toplotnega krčenja ali ohišje iz niklja ter niti za privijanje, zagotavljajo veliko zanesljivost in dolgo življenjsko dobo Boschevih vžigalnih svečk.