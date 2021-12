Znanih je pet finalistov

Bralci, gledalci in poslušalci ste s svojimi glasovi med 15 kandidati določili pet finalistov za slovenski avto leta 2022, to so toyota yaris cross, škoda enyaq, opel mokka, volkswagen ID.4 in renault megane conquest.

V končnem izboru bosta torej dva povsem električna modela (škoda enyaq, volkswagen ID.4), eden, ki ima lahko motor z notranjim zgorevanjem ali električnega (opel mokka), pa dva, ki imata ali bencinski ali hibridni pogon (toyota yaris cross in renault megane conquest). Pri vseh gre za karoserijske oblike, ki so neke vrste križanci ali športni terenci, ki so Evropi in v Sloveniji nadvse priljubljeni in osvajajo tržne deleže, posebej tisti manjše in srednje velikosti.

Med glasovi sodelujočih medijev sta največ in enako število točk dobila toyota yaris cross in škoda enyaq, ker pa je imel yaris cross pri medijih več prvih mest, bo finale začel s šestimi točkami, škoda enyaq s štirimi, opel mokka s tremi, volkswagen ID.4 z dvema in renault megane conquest z eno točko.

Po enakem točkovnem sistemu bomo pet finalistov sredi januarja ocenili še novinarji sodelujočih redakcij. To so Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer, Evo, Avto magazin, Val 202 in TV-oddaja Avtomobilnost, spletni portal Planet Siol in avtomobilski blog Komotar Minuta.

Model, ki bo prejel največ točk, bo postal slovenski avto leta 2022. Nasledil bo doslej zadnjega zmagovalca – škodo octavio. V zadnjih letih so naslov slovenski avto leta osvojili še renault clio (2020), ford focus (2019), volkswagen polo (2018), peugeot 3008 (2017), opel astra (2016), škoda fabia (2015), škoda octavia (2014), volkswagen golf (2013), ford focus (2012), volkswagen passat (2011).

Sodelujoče redakcije so letos na tiskanih dopisnicah in preko spleta prejele skoraj 23 tisoč glasov.

Na finalnem izboru bomo izžrebali tudi nagrajence med glasovalci v prvem delu akcije, nagrade pa bodo vrednostna kartica z dobro­imetjem 1500 evrov za nakup goriva pri Petrolu, aluminijasta tovorna prikolica priznanega slovenskega izdelovalca TPV in komplet zimskih pnevmatik Goodyear UltraGrip Performance+.

Vsem, ki ste glasovali, z dopisnicami ali po elektronski pošti, se najlepše zahvaljujemo.