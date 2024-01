Dunajska je druga najpomembnejša vpadnica v Ljubljani, smo v preteklih dneh večkrat slišali. Zame je bila pravzaprav prva. Vpadnica v relativno samostojno življenje, cesta, ki je vodila v odrasli svet. Kar nekaj let sem hrepeneče zrla v stolpnico na Dunajski, še bistveno več let vstopala vanjo ter se odvisno od razpoloženja poigravala z besedno zvezo črna vdova. Čeprav je časopisna hiša medtem uradno spremenila naslov, bo zame za vselej na Dunajski 5.

Odkar smo se s prijateljicami prvič peljale po Dunajski z rdečim renaultom 5, se je veliko spremenilo – le gneča je ostala in se celo stopnjevala. V zadnjih tednih sta se ob petkih v križišču s pločevino borila tudi po dva para policistov, a še vedno so avtomobili rinili v neprevozno vozlišče, da smo pešci in kolesarji, ko smo dočakali zeleno, komaj našli luknje med njimi ter plašno pogledovali proti voznikom, ki so bili videti na robu živčnega zloma in nasploh smrtno nevarni.

Napoved, da bodo zaprli Dunajsko cesto, se je tako zdela kot napoved iz pekla. Tudi opozorila v medijih smo slišali tolikokrat in tako izčrpno, da prav vsak prebivalec Slovenije, tudi če mu je malo mar za glavno mesto in njegove prometne tegobe, ve, kaj je Dunajska cesta. A potem je prišel tisti prvi četrtek po novem letu, ko se je (z izjemo zalitij podhoda, seveda) povsem zaprla. Na dan, ko se je bilo vredno zapeljati tja že zato, da bi videli to čudo, se ni zgodilo nič. Prometa ni bilo, razjarjenih voznikov tudi ne. Ljudje so še na dopustih, smo se pogovarjali, prihodnji teden bo huje. Pa je prišel ta ponedeljek, ko so sicer odprli štiri pasove in spet – nič.

Ali je to presenečenje? V Delovi dokumentaciji lahko najdemo fotografije, ko so se avtomobili gnetli po ozki Trubarjevi v Ljubljani, da niti iz trgovinic ni bilo mogoče stopiti. Danes je to nekaj, kar najdemo le še v črno-belih izdajah Dela. Spomnimo se tudi katastrofičnih napovedi, kaj se bo zgodilo z Ljubljano, če bodo za promet zaprli središče mesta. Zdaj si ni mogoče predstavljati, da bi bilo drugače.

V nasprotju s Trubarjevo bodo Dunajsko odprli z vsemi šestimi pasovi vred. In takrat bo spet neprevozna.