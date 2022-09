Iz heca pride jok(e)*

Naslov, ki spretno pomeša slovenski in angleški jezik, seveda ni moja domislica, gre za prepis enega od ljubljanskih grafitov. Ne vem, ali ta grafit sploh še obstaja, pa to niti ni pomembno. Pogosto pa se zdi, da je meja med hecem in jokom v naših krajih komaj opazna.

Ker sodim med srečnike, ki smo lastniki nepremičnine, se do nedavnega nisem obremenjeval z oglasi in cenami. Vendar pa je naneslo tako, da moram na hitro, za ne preveč denarja, prenoviti staro mamino stanovanje in ga oddati.

Nič od tega pa ne gre brez podrobnega študija ponudbe v raznih spletnih oglasnikih. Naravnost neverjetno je, kaj vse ljudje prodajajo in oddajajo za smešno visoke zneske, in skoraj enako neverjetno je, kaj vse ljudje darujejo.

Ker sem si želel prenašanje starega pohištva iz stanovanja olajšati, sem sklenil podariti kuhinjsko pohištvo oziroma ga zamenjati za šestorček piva.

Kuhinja je stara, a povsem delujoča in marsikdo me je okrcal, zakaj ne oddam stanovanja kar s starim pohištvom. Kuhinjo sem slikal in na eni od platform objavil nekaj slik razmetanega prostora, ker smo pač sredi selitve.

Povpraševanje me je zasulo in na smeh mi je šlo, ko sem pomislil, kako zlahka bom dobil demontažo in odvoz pohištva. Ko sem se odzval na sporočila, pa so sledila zagatna podvprašanja in hitro mi je šlo na jok.

Zakaj ne podarim še aparatov, ali mislim, da so nori, da bodo vzeli samo pohištvo? Zakaj kuhinje sam ne odmontiram in pripeljem brezplačno bodoči lastnici domov v center mesta? Kaj si mislim, da sem stran vrgel (močno načeto) omarico pod pomivalnim koritom, na čem pa naj korito stoji?

»Ali potrebujete novo? Vam jo naredim po meri,« se je glasil še najbolj simpatičen in podjeten med odzivi.

Ko ves umazan in prašen sredi prazne spalnice berem te odzive, ujet med smeh in jok, mi je jasno, da iz piva ne bo nič in da bom moral tudi kuhinjo sam razdreti in znositi na odpad. Kdo pravi, da je kriza?

* joke je angleška beseda za šalo