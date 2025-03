Jajca na izpitu

V zadnjih letih so se na vseh možnih televizijah razpasle kuharske oddaje. Od različnih tekmovanj do priprav izjemnih večerij. Ko spremljamo domačo televizijsko kuharsko produkcijo, ne dobimo le kuharije in vsega, kar naj bi kuharski šov imel, ampak tudi pristen domač jezik. Ne govejega. Zaradi ljubiteljskih kuharjev iz vse Slovenije v domovih ob večerih odzvanjajo malodane vsa narečja.

Na kuharskem tekmovanju je vseeno, kako bodo rekli kakšni sestavini ali pripomočku. Razen če bodo imeli spet kakšno skupinsko nalogo in kdo ne bo razumel navodil. Kot denimo moja mama, ko se je primožila na Štajersko, ni razumela, ko jo je oče vprašal, ali bi jedla repincelj, kot tu rečemo motovilcu. Smešno se ji je zdelo, ko je prvič slišala, da je tukaj jajce pravzaprav jajca, torej ženskega spola. Kjer je doma mami, je jajce moškega spola, torej jajc. Dokler samo kuhamo, ni težav. Te se pojavijo, ko nam ta nesrečna jajca ocenjujejo. Pa ne govorimo o sodniški trojici na Masterchefu.

Učenci tretjih, šestih in devetih razredov so v ponedeljek pisali nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine. V enem od testov so morali zanikati tole poved: Jajce bo začinila s solnim cvetom. Zanimivo bo videti, koliko otrok iz Štajerske bo napisalo: Jajc ne bo začinila s solnim cvetom. Na prvi pogled z vzhodne strani je namreč kuharica nameravala začiniti več jajc. Na zahodu vsaj s tem ne bi smeli imeti težav, ker je vseeno, ali zanikaš jajce ali jajc, rezultat je enak. Če seveda veš, da moraš uporabiti rodilnik.

Učenci danes nadaljujejo z nacionalnim preverjanjem znanja iz matematike. Tudi ta ni nepomembna v kuhinji, zlasti pri peki slaščic so pretvorbe precej običajne. Običajna je tudi skrb ob gledanju v pečico – se bo speklo pravočasno, bo potica lepo zvita, bo sploh dobro? Otrokom lahko torej zaželimo enako kot kuharjem: srečno in brez panike.