Kdo je tu kralj(ica)?

Gotovo ste brali o hrvaškem natakarju, ki je gostom kavarne, v kateri dela, na enem od družbenih omrežij odčital lekcijo o tem, kako se vesti do natakarjev, da vas postrežejo kot kralja. Ženske je v nagovoru zanemaril. Zato dodajam: tudi me želimo biti kraljice, ko si pustimo postreči v lokalu.

Natakar, recimo mu Mauricio, streže v eni od splitskih kavarn. Že na začetku sezone mu je prekipelo in je svetu prek videa zaupal, kaj natakarje pri gostih najbolj živcira. Očitno Mauricio ni malce šovinista zgolj intimno, temveč tudi profesionalno. Sodeč po njegovem »nastopu«, napake, ki jih je naštel, motijo le natakarje. Ker natakaric ni omenil.

Skratka. Česa to poletje v Dalmaciji, Istri in Kvarnerju ne smete početi, če želite, da vas bodo točaji spoštovali? Mimogrede: z vsem, kar je Mauricio naštel, se strinjam. Prvič: ne mahajte jim, ker niste na trajektu! Ne tleskajte s prsti in ne žvižgajte jim! Ker niso psi, pravi Mauricio. Sploh pa jih ne nagovarjajte z alo, ej. Saj vendar niste skupaj pasli ovc!

Mauricio meni, da je treba biti kot gost obziren. Če vidite, da ima natakar polne roke dela in da dela sam, ne pritiskajte nanj. Ko zjutraj prestopite prag lokala, nikar takoj alo, kje je časopis. Tudi on je človek, se jezi Mauricio, ki si zasluži, da mu najprej rečete dobro jutro. »In ko boste vse to nehali početi, verjemite, vas bo natakar postregel kot kralja,« je zaključil Mauricio. O kraljicah pa spet nič ...

V dolgih letih letovanj na Hrvaškem sem ugotovila, da me postrežejo kot kraljico, če jim ne težim s slovenščino, temveč se potrudim naročiti po hrvaško. In ko smo se tako nekega poletja s počitnic grede, kjer sem dva tedna »vadila« hrvaški jezik, po stari navadi ustavili v enem od ljubljanskih lokalov ter sem si glasno oddahnila, oh, končno pijačka na domačih tleh, pristopi natakar, rekoč: »A što ćete popiti?« (In kaj boste popili?) In, jaz, šokirana »kraljica«, kot iz topa: »Čašu crnog, molim.« (Kozarec črnega, prosim.) Kdo je že tu kralj(ica)?