Milijarderji letijo v nebo

Richard Branson je še kot otrok sanjal o poletu v vesolje in je v nedeljo pri 70 letih postal drugi najstarejši astronavt nasploh. Ustanovitelj Virgin Group z več kot 400 podjetji je le prvi od svetovnih milijarderjev, ki sanjajo o premagovanju zadnjih meja našega planeta. Že čez teden dni namerava proti robu našega ozračja poleteti Amazonov Jeff Bezos, Spacexov Elon Musk pravi, da bi rad umrl na Marsu.



Novi bogataši, ki bi radi vesoljske polete omogočili vsem, so videli ali celo posedovali najlepše kotičke našega planeta, Branson pa je po pristanku vendarle dejal, da nas nič ne more pripraviti na pogled na Zemljo z vesolja. »Bilo je preprosto čarobno!« Vsem zemeljskim otrokom je sporočil, da je kot takšen tudi sam občudoval zvezde, v odraslosti pa je lahko iz vesoljske ladje opazoval našo »čudovito, čudovito« Zemljo. Prihodnji generaciji sanjačev je priporočil, naj si zamislijo, kaj vse lahko uresničijo.



Pogosto smo tudi ljudje kot mravljice brez vprašanj o drugih dimenzijah življenja, preveč zaposleni z iskanjem sredstev za preživetje na svoji levi in desni strani, naprej in nazaj. Celo ko se ustavimo in odpočijemo, smo z mislimi pogosto pri vsem, kar je še treba narediti, kar nas teži. Morda je res čas, da se odrasli zamislimo, kaj posredujemo svojim otrokom. Branson je matično vesoljsko letalo poimenoval po pokojni mami Eve, ki ga je učila segati po zvezdah. »Pogumni morda ne živijo večno, previdni pa sploh ne!«



Najbrž otrok ne bomo metali iz avtomobila kilometre pred domom, da se bodo naučili najti pot, ali v vodo, da se bodo sami naučili plavati, kot je po Bransonovih besedah delala njegova mati, tudi sama velika avanturistka in podjetnica. Lahko pa bi jim pokazali, »kako uravnotežiti delo in igro, kako zgraditi življenje s humorjem in srcem, upanjem in skromnostjo, odkritostjo in srečo«. Eve Huntley Branson je januarja pri 96 letih umrla za posledicami covida-19. Tudi za največje sanjače je na Zemlji še veliko dela.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: