Naj živi Grinch

Kdor verjame, da vsak novi pralni prašek opere perilo bolj belo od prejšnjega (cenejšega), ki je perilo bojda opral prav tako do popolne beline, si drugega kot pocukrano božično reklamo za kokakolo niti ne zasluži. Multinacionalka, ki že desetletja z dopadljivimi, za moj okus mnogo preveč osladnimi oglasi za svoje enako presladke gazirane pijače, velja za zaščitni znak božičnih praznikov, je letos razburila celo številne oboževalce. Izdelavo treh kratkih reklamnih spotov so zaupali umetni inteligenci.

Redne kupce kokakole in pozorne gledalce treh filmčkov, ki so jih posneli in zmontirali strokovnjaki za umetno inteligenco iz treh studiev, je zmotil neverjeten kup podrobnosti, ki jih sam kot površen opazovalec z odporom do oglasov komaj zaznam. Kadri si prehitro sledijo. Obraz debeluha z belo brado in belimi lasmi, znanega pod imenom Božiček, se pojavi le enkrat, in še to na uličnem reklamnem panoju. Dlan in prsti v rdeče oblečenega debeluha so zatečeni. Kolesa rdečega tovornjaka, ki se vozijo po zasneženi ulici, se sploh ne vrtijo ...

Vse našteto v zadnjih štirih povedih je zmotilo ogorčene gledalce reklam, ki jih je namesto živega umetnika sčarala umetna inteligenca. Med žolčnimi odzivi ni bilo zgražanja, ker se nikjer ne pojavi zdravniško opozorilo, da čezmerno pitje te pijače ni dobro za zdravje vaših otrok. Nikomur se ni zdelo hecno, da se neresničen oglas konča z že dolgo znanim sloganom Real Magic (resnična čarovnija).

O tem, da se prav nihče ni obregnil ob lažniv prikaz, da se pred božičnimi prazniki tovornjaki s pijačami vozijo po zasneženih cestah, pa raje ne bi. Kdo se sploh še spomni belega božiča?

Človeku, ki se veseli spokojnih praznikov in druženja s svojci in prijatelji, zadostuje ogled petnajstsekundnega oglasa z bradatim debeluhom v glavni vlogi, da se v trenutku spremeni v ciničnega Grincha.