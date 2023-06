Nelepa gesta

Na kaotični ribji tržnici v Mbourju, kjer so nas pozno popoldne neutrudno prijazno klicali medse, naj kupimo ribe, vzamemo rakce, se odločimo za školjke ali še raje za ostrige ... – zdaj pri tem prodajalcu, zdaj pri onem, kar pri vseh –, je neznani najstniški mladenič, še hip prej s palcem na mobilnem telefonu in še včeraj otrok, proti meni iztegnil sredinec.

Spontano sem ga pogledala debelo, najbrž izbuljeno, kajti začel je lesti vase, kakor da mu je zdaj pa nerodno, kakor da je prej samo nedolžno testiral internacionalno gesto, preverjal, kako učinkuje srednji prst. Na obrazu se mu je izrisal hudomušen izraz, medtem ko sem proti njemu dvignila kazalec in vzgojno zažugala, da bi brez besed razumel, da se to ne dela, naj sem še tako bela. Tistega popoldneva ni svetilo prav veliko tujcev med stotinami domačinov, ki so na eni največjih ribjih tržnic v Senegalu ali sploh na zahodu Afrike sortirali, trebili, prekladali, odmetavali, ohlajali ... in med odganjanjem muh, psov, mačk in koz tudi prodajali ribe. Vsaj belci prav tako s telefonom v roki, na daleč vidni sveži turisti v vidnem higienskem, kar civilizacijskem šoku, smo bili redki ... Domači fant je najbrž preizkušal, kako naj še sam pove, kar misli marsikdo: Kaj iščeš tukaj, toubab, beli človek?! V mednarodnem jeziku kretenj bi lahko spregovoril tudi z roko, saj vemo, kako se nezaželeno odganja proč. Zares na hitro se večkrat strese dlan, morda kdo še zraven prhne: Šc!

Nekateri se pritožujejo, češ da postajamo, in to globalno, družba drsečih palcev – palcev, ki ure in ure polzijo po miniaturnem zaslončku, medtem ko so preostali prsti čedalje bolj okorni. Se tudi vam na spodnjem členu palca, ki ga največ uporabljate, izrisuje izboklina? Podobno kot vam je zaradi čezmerne uporabe svinčnika v otroških in mladih letih za zmeraj zrasla ob strani sredinca?

Najsi se v digitalni dobi vse dogaja predvsem pod palcem, sredinec še zna govoriti krepko po svoje, kazalec pa tudi.