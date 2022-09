Razvajenost

Naj se še tako bojimo teme in imamo radi svetlobo, človeštvo mora skrbneje ugašati luči. Vsaj na stari celini se širi politično-medijska propaganda, da je še pred zimo, ki bo zaradi ruske agresije posebno zaguljena, treba odpraviti grde razvade. Stari smo se skozi desetletja pač vidno skvarili, mladim pa tudi nismo privzgojili, da življenje ni samo svetla pot k vedno več.

Ponekod po Franciji so se mestne oblasti že odločile, da bodo ponoči najmanj za eno uro skrajšale razsvetljavo na znamenitostih – tudi na Eifflovem stolpu – in tako vsaj nekoliko zmanjšale porabo elektrike, dobro voljo kažejo še drugi akterji, tudi taki s pomembnim (družbenim) kapitalom. Ekonomski minister Bruno Le Maire je pred dnevi pohvalil luksuzno skupino LVMH, ker so se odločili, da bodo v svojih prestižnih trgovinah pogasnili luči ob 22. uri, in v pisarnah že uro prej, potem pa jih pustili v temi do sedmih zjutraj. Glede na lansko zimo bodo tudi temperaturo v prostorih znižali za stopinjo, zaposleni so hkrati pozvani, da po koncu službe izklopijo računalnik, izvlečejo iz vtičnice polnilec za telefon, ne stopijo v dvigalo, ampak gredo po stopnicah, in v kampanji za energetsko varčevanje pokažejo še več zdrave pameti. Naj torej tudi vsi predzadnji ugasnejo luč ..., kajti malone bolno je, da skupina LVMH samo v Franciji porabi toliko električne energije, kot je na leto mesto s 150.000 prebivalci, in da lahko že samo z zgodnejšim izklopom svetil in rahlim temperaturnim posegom prihranijo desetino energije.

Iz vesolja se najbrž zdi, da se – ponekod – na Zemlji spet učijo abecede (smotrnega gospodinjenja) in celo hvalijo s tem. Naj se obenem iz anglosaškega sveta še tako vali (eko)ideologija longtermizma – moralna dolžnost nas, ki živimo zdaj, je, da rešimo čim več življenj v prihodnosti –, se ni nadejati, da bi globalno kmalu skrbno izklapljali vse mogoče naprave. A naj geocinizem ne potlači ambicije tistih, ki so radi dobri učenci.