Nonstop nogomet

Kje so dobri stari časi nogometne romantike, ko smo ob vročih poletjih kakšen mesec ali celo več shajali brez tekem za točke in smo vso pozornost namenili prestopom nogometašev in trenerjev. Najodmevnejše so bile najbolj neverjetne govorice, ki so dobivale različne nadgradnje z novimi izmišljotinami o klubih, vrednosti prestopov in posebnih pogojih, ki da jih zahtevajo zvezdniki.

V dobi brez interneta ali pozneje v njegovem uvajalnem obdobju smo z velikim zanimanjem pospremili objavo časopisne fotografije, kjer so se slavni asi pred objektive nastavili s svojimi spremljevalkami ali ženami, morda celo otroki. Takrat ni bilo ne duha ne sluha o tatujih na mišičastih telesih žogobrcarskih velemojstrov, njihove lepše polovice pa, na veliko srečo ljubiteljev naravnega, sploh niso vedele za botoks, silikonske vložke ali hialuronsko kislino.

Zdaj spremljamo poplavo vsega, marsikaj prestopi meje absurdnega, perverznega, vrtijo se nore številke v znanstvenofantastičnih pogodbah, žene in mame so glavne menedžerke fantov iz kataloga nogometnih želja. Povečalo se je število tekmovanj in tekem, povečali so se vložki sponzorjev, televizije za milijarde evrov prenašajo mali milijon tekem, klikabilnost na svetovnem spletu z nogometnimi vsebinami je postala posebna znanstvena veja.

Planet Nogomet ne pozna počitka. Slovensko prvenstvo se je komaj končalo, pa že trepetamo za usodo reprezentance v ligi narodov. Športne družine načrtujejo dopust glede na termine tekem, Kekovi fantje bodo odigrali kar štiri od 2. do 12. junija. Tu so še evropske tekme ljubljenih klubov, ki bodo prav tako v pogonu že sredi junija. Najboljši igralci so izžeti gladiatorji, tolažijo jih uspehi, denar in slava.

Do konca igralskih karier so pečeni, potem bodo ostali v nogometu kot trenerji, predsedniki, direktorji, ogledniki, zastopniki igralcev ali televizijski komentatorji. Nogomet je življenje!