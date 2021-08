Obutev zmagovalcev

Uporaba ognja, kolo in playstation so veličastni dosežki, ki so gole opice iztrgali iz živalskega kraljestva ter jih postavili v novo in vznemirljivo kategorijo človeštva. In ko je pričujoča človeška vrsta pobila vse druge človeške vrste, so se ji odprla vrata do največjega izuma vseh časov – nogavic.



Sem velik zagovornik nogavic in ne razumem, zakaj jih ljudje ne nosijo ves čas, tudi poleti in med spanjem. In nisem razumel, zakaj so v osemdesetih zasmehovali Čehe in Madžare, ker so nosili nogavice s sandali. To je bila drzna poteza, ki je pri modnih izvedencih povzročala epileptične napade. Zavijali so z očmi, ko so ti neobičajni tujci z nogavicami v sandalih stopali iz avtomobilov s smešnim imenom škoda. Naš odnos do sandalov je vlekel rep do starih Rimljanov. Ker smo listali Asterixa, smo dobro vedeli, da so le sandali uspešno prenesli klofute neustrašnih Galcev, potem ko so vojaki poleteli iz njih nekam visoko proti oblakom. Sicer pa ni skrivnost, da je mogočni rimski imperij temeljil prav na korakanju sandalov. Bilo jih je toliko, da so poteptali tudi deželo najbolj slavnega influencerja v sandalih Jezusa Kristusa. Na srednji šoli smo hipijem v sandalih pravili, da nosijo jezuske. Na faksu so jezuske izpodrinile tevike – to so bili tisti sandali z imenitnimi podplati in trakovi iz hitro sušečega se blaga, ki so se odlično razumeli s pohodniškimi hlačami znamke Nes. Potem smo s hipsterji skočili v sandale birkenstock, ki so z nami od leta 1774.



Danes je videti, da prihajajo sandali v paketu z mitraljezi kalašnikov, kupiš orožje in dobiš nekaj parov. Lahko si še tako tehnološko napredna velesila, ki pošilja fotke z Marsa, ko iz puščave prikorakajo sandali, se sproži prastrah in jo hitro ucvreš s helikopterjem. A vendar obstaja nekaj boljšega od sandalov, to so seveda nogavice v sandalih. Navsezadnje danes stopamo iz avtomobilov, ki se jim reče škoda, Čehi in Madžari pa iz veliko večjih, bolj črnih in dražjih vozil nemške izdelave, kot se pač spodobi za kralje Jadrana.

