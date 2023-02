Pismo malemu radovednemu vampirju

»Star sem trinajst let. Svet je prežet s sovraštvom in odmaknjenostjo. Kako naj čim bolje izkoristim svoj kreativni potencial? In kako naj duhovno rastem?« je Ruben vprašal pevca Nicka Cava, ki na blogu The Red Hand Files odgovarja javnosti v obliki pisem.

Leta 2021 je slavni glasbenik odgovoril na vprašanje Petra iz Ljubljane, Rubnu pa je pred dnevi pisal, da otrok, ki je postavil takšno vprašanje, nima razloga za skrb.

»Čim več beri. Zahtevne stvari, sporne, beri tudi zabavne knjige. Obišči galerije in opazuj slike, glej filme, poslušaj glasbo, pojdi na koncerte – bodi mali vampir, ki leti naokoli in srka vso umetnost in ideje, do katerih se lahko dokoplje. Zabavaj se, pusti se presenetiti. Čudi se. V polnosti se zavedaj, kako zelo pomemben si. Planet potrebuje ljudi, kot si ti. Pametne kreativne glave, ki prinašajo pozitivno in nagajivo energijo. Mlade, ki iščejo duhovno obogatitev in vidijo sovraštvo ter nepovezanost kot korozivni sili,« je zapisal glasbenik.

Cave vsako pismo pospremi z risbo ali fotografijo. Najstniku je prilepil Pavijana, ki ga je leta 1975 narisal Brett Whiteley. Najbrž ne le zato, ker je bil slikar tako kot Cave Rubnov rojak. Whiteley se je v svojih delih posvečal notranji vojni v človeku, da najde ravnovesje med dobrim in zlim.

Glasbenik v pismu, ki ga vedno zaključi z »Z ljubeznijo, Nick«, trinajstletniku položi na srce, naj srka bogastvo, ki mu ga ponuja svet – dobroto, zabavo, genialnost. »Ko ti bo kdo rekel, da se ni vredno boriti, se boš lahko zavzel za svet, ga branil, zaščitil – ker je to tvoj svet. Mali pametni krvoses, poln ljubezni ter navdušen nad svetom – to boš ti, moj mladi prijatelj. Zemlja se bo tresla pod tvojimi nogami.«

Rada bi bila muha na steni najstnikove sobe in videla, kakšen odziv je privrel iz njega, ko je prebral pismo glasbenega genija.