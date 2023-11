V krajšem obdobju mojega mladega materinstva je bilo stanovanje pred jutranjim odhodom kot iz škatlice. To je bil čas, ko me je še držal perfekcionizem. Ta je že zdavnaj popustil, za vzpostavitev pravega reda so potrebne počitnice. Tudi japonska gurujka pospravljanja Marie Kondo, ki me z zvitimi kosi oblačil po omarah sicer nikoli ni navduševala, je po rojstvu tretjega otroka priznala, da je nehala vzdrževati popoln dom, da bi lahko več časa preživela z otroki, s čimer je iz začaranega kroga postavljanja stvari na svoje mesto najbrž vsaj deloma odrešila tudi najbolj navdušene sledilke.

Novo upanje se svetlika v nasvetu, ki so ga na portalu Vogua objavili pod rubriko Osredotočenost za zdravje. Novinarka španske izdaje, ki se ima za dokaj urejeno osebo in ohranjanju čistega doma pripisuje velik pomen, je pogosto zaradi pomanjkanja časa, včasih tudi zaradi lenobe, odlagala gospodinjska opravila in jih prelagala na konec tedna, četudi se je zavedala, da če bi pospravljala po malem, velik trud ne bi bil potreben.

Prijateljica ji je razkrila čarobno pravilo ene minute, pri katerem čas, potreben za dokončanje opravila, odloča, ali nalogo kaže izvesti ali ne. Madež na kuhinjskem pultu, krtačo zunaj kopalniškega predala, pižamo na postelji ... je mogoče pospraviti v manj kot minuti, našteva. Če to opravimo takoj, opravimo mimogrede, če odložimo, vodi v kopičenje, kar potem zahteva titanski motivacijski napor.

Pravilo je posvojila pred letom dni in kljub začetnemu dvomu ji je spremenilo življenje. »Neštete majhne naloge, ki sem jih včasih odlašala, potem pa bi jih morala narediti naenkrat, so nenadoma izginile. Moj dom je bolj urejen in čist vsak dan v tednu, kar je zelo koristno tudi za moje duševno zdravje. Prevzela sem le preprosto navado, da se vsakič vprašam, ali lahko to opravim v nekaj minutah. Presenečeni boste, ko boste videli, koliko lahko naredite v šestdesetih sekundah.«

Treba se bo sprijazniti le še s tem, da bo glede na število takšnih opravil dela najmanj za nekaj deset minut na dan.