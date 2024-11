Slovenci neznansko radi hodimo v hribe in skoraj enako radi tudi predalčkamo ljudi in stvari. Preden se odločimo osvojiti kakšen vrh, skrbno proučimo smeri, ponudbo na cilju in vmes, preverimo obutev, obleko, nahrbtnik, pogledamo tudi vremensko napoved – na bistvo pa pozabimo: s kom se pravzaprav podajamo v hribe? Glede na priročnik, ki sem ga odkrila v koči na Kopitniku, po naših hribih hodi pet kategorij pohodnikov: vodja oziroma vodnik, dramatik, »mama/ata«, insta/selfie pohodnik in hiperaktivec/izkušeni plezalec ali alpinist. Sama pa sem odkrila še šesto vrsto: priganjača.

Kategorija vodja, piše v priročniku, ima za seboj že veliko prehojenih kilometrov in osvojenih vrhov, s seboj pa vedno kak koristen nasvet. Dramatik se ves čas pohoda pritožuje v slogu utrujen sem, noge me bolijo, kam ste me zvlekli, a ne glede na vse prestano »trpljenje« se bo vedno znova udeležil vsake nove ture. »Mamo/ata« pohodnika nenehno skrbi za druge, ali so lačni, žejni, imajo rezervno obleko, da se ne prehladijo … S seboj ima za vse pozabljivce in manj odgovorne rezervno hrano, pijačo, tudi kakšno majčko. Insta/selfie pohodniki so tisti, na katerih izbiro za pohod najbolj vpliva njihova fotogeničnost. Se pa hoja z njimi zaradi postankov za vse dobre fotke, kot svari priročnik, lahko občutno podaljša. Tu so še hiperaktivci, ki v hribe skačejo ob vsaki priložnosti. Včasih se ločijo od drugih, hitijo na cilj, si merijo čas, da izboljšajo svoj zadnji rekord, in na koncu pohoda vas z nasmeškom vprašajo: Kam pa naslednji vikend?

Petim kategorijam pohodnikov si bom dovolila dodati šesto: to so priganjači. So edina kategorija, ki jo je mogoče identificirati še pred pohodom. Njihova posebnost je, da medtem ko vi pripravljate sendviče, pijačo, trpate v nahrbtnike rezervne majčke, kreme, anorake in podobno, oni vzamejo ključ od avta in denarnico ter vam držeč za kljuko prilijejo adrenalina na ogenj, rekoč: »In kaj spet tako dolgo traja?«