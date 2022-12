Podali smo se v hrib, dva krevsavo, druga dva – med njima nori Loto – lahkotno, kot da strmine ne bi bilo. Tokrat sem za pomoč vzela palice, a me je leva noga ob vsakem koraku opominjala, da bo hrbtenica zahtevala dodatno strokovno obravnavo, zatem pa še samodisciplino za izvajanje vaj doma. Vreme ne bi moglo biti bolj turobno, dežne kaplje se kar niso hotele spremeniti v snežinke; prav pričakovanje teh je tisti dan poganjalo upanje, da bomo končno deležni nekaj svetlobe v brezdanji kopreni sivine.

Prvi je sneg zaznal Loto, inšpektor detektor za vsa agregatna stanja vode. Na drobno, kot gaza tanko belo zaplato se je vrgel kot na velik kup snega, in se zakotalil po resju. Stik z vodo mu vedno da še dodatni pospešek kot otroku presežek sladkorja.

Ves gozd je bil videti kot zamaknjena slika snežnega kraljestva, ki jo je naslikal umetnik veter. FOTO: Boštjan Videmšek

Višje ko smo se vzpenjali, večje in debelejše so postajale bele zaplate, dokler vsa pokrajina ni zažarela v belini. Pasjemu norcu se je dokončno odpeljalo. Tekal je od najhitrejšega do najpočasnejše v skupinici, se valjal in ril po snegu in napajal s snežnico. Bolečina v nogi je bila še tam, a pozornost ni bila več na njej. Med zložnim vzpenjanjem proti vrhu sem se zatopila v drevesa, ki so bila obdana v snežni vzorec, kakršnega še nisem videla. Snežni kristali so se razporedili v gosto igličevje, ki se je vej oprijemalo pravokotno, kakor da bi zamrznilo v trenutku, ko je zapihal močan ledeni veter. Ves gozd je bil videti kot zamaknjena slika snežnega kraljestva, ki jo je naslikal umetnik veter. Kakor kakšna od mojstrovin Isseya Miyakeja ali Alexandra McQueena.

Z bele pravljice smo se spustili nazaj v blatni dol. Dva še bolj krevsavo, tretji tudi že nekoliko upehan in prezebel. Celo noremu Lotu so orgije v belem prišle do živega. Pozneje popoldan je začel krevsati, zato sem mu dodala še malo belega prahu – magnezijevega. Zunaj se dežne kaplje nikakor nočejo zgostiti v snežinke, a spomin na prvi sneg in najlepši snežni vzorec bo hranil upanje naslednjih nekaj dni.