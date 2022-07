Ritolizniki, d. o. o.

V letih novinarskega dela, ki jih preštejem z enako težavo, kot zavežem vezalke, sem prišel v stik s številnimi zvezdniki z vseh koncev družbene palete, od osupljivih lepotic in mogočnih gospodarstvenikov do zločincev in zvezdnikov zabavljaške industrije.

Bolj ko je nekdo slaven, lažje se je pogovarjati z njim in težje je priti do njega. Sprva prinaša zvezdniški sij navdušenje in vznemirjenje, se pa kmalu navadiš na cirkus in si želiš, da bi vse skupaj čim prej minilo.

Najhujši so komaj zvezdniki slovenske estrade, ki niti ne izpolnjujejo pravih pogojev, da bi lahko zganjali odmevne ekscese kot njihovi veliki zgledniki iz tujine. Lahko so le muhasti in zabiti.

Premajhni smo za velike laži in preveč neprivoščljivi za resnično velik uspeh. Po drugi strani imamo najbolj kakovostne, izpopolnjene in pretkane ritoliznike na svetu. Profesionalne trepljače, ki polzijo med prsti kot jegulje. Prisesani na estradnika se s pomočjo neprestane hvale in občudovanja pustijo vabiti na elitne zabave zaprtega tipa ali si dovolijo kupovati draga darila.

Prehranjujejo se na slovesnostih, oblačijo na promocijah, njihovo operativno okolje je strogo klimatizirano. V evoluciji se zajedavski odnos najraje razvije v sožitje, v tem primeru pa smo še na prvi stopnji, saj domači ritolizniki pospravijo svoje krempeljce šele, ko so žrtev do konca pomolzli.

Najbolj veselo pa je, kadar v naše kraje zavije kakšen pravi megazvezdnik. Uf, to je trofeja, ki ji ni para, priložnost, ki je ne velja zamuditi. Ob teh redkih obiskih smo priča simfoniji ritolizništva galaktičnih razsežnosti, naklonov in predklonov, ki jim niso kos niti neutrudni kolesarji s strmin Francije.