Sami proti pameti

Več kot tri četrtine prebivalcev balkanskih držav verjame v eno ali več teorij zarote o covidu-19, v razviti Evropi ta delež sega od četrtine do tretjine prebivalcev.



Kot so ugotovili strokovnjaki iz evropskega sklada za Balkan in centra za študije jugovzhodne Evrope pri graški univerzi, na Balkanu nadpovprečno verjamejo, da je virus umetno izdelan, da ga širijo farmacevtske korporacije, da je to v resnici ameriško biološko orožje, da je nekako povezan s tehnologijo 5G in seveda tisto, da mogotec hudobec Bill Gates komaj čaka, da bo Balkance množično čipiral pod pretvezo cepljenja.



Najbolj plodna tla za balkanske teorije zarote so v Albaniji, kjer več kot 59 odstotkov ljudi verjame v eno ali več prej naštetih teorij, v Srbiji je takih 41,5 odstotka prebivalstva. Medtem ko je večina ljudi v regiji proti cepljenju, je delež nasprotnikov cepljenja proti covidu-19 med Srbi na Kosovu kar 89,6-odstotni.



Spol, starost, kraj bivanja in celo stopnja izobrazbe niso dejavniki, ki bi jim bilo mogoče pripisati vpliv na vero v teorije zarote, kar 47 odstotkov visokoizobraženih ljudi na Kosovu namreč meni, da virus širi farmacevtska industrija. Kateri od teorij kdo verjame, je bolj povezano s pripadnostjo določenemu narodu; Srbi bolj verjamejo, da je virus ameriško biološko orožje in da so bratje Kitajci dobri fantje, medtem ko pripadniki drugih narodov menijo nasprotno.



Vernik v teorije zarote si želi trde roke političnega voditelja, zaupanje v državo in znanost pa bi pri teh ljudeh zaman iskali. Domači izdajalci, liberalci, globalisti in seveda George Soros so stari sovražniki plemena vernikov teorij zarote.



Vsi ti poznajo pravo ozadje pandemije, ne pomislijo pa, da množično poljubljati krsto za virusom umrlega verskega voditelja morda ni ravno pametno. Zakaj točno bi Bill Gates hotel slediti takšnim modrecem? Je čip v cepivu res najhuje, kar lahko doleti ta plemena?

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: