Tito, golf in laži

Včeraj ob 15.05 je minilo 42 let, odkar se je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ustavilo srce Josipa Broza Tita, enega izmed najbolj karizmatičnih in vplivnih državnikov v svetovni zgodovini. In danes skoraj točno opoldne bosta pretekli zgolj dve leti, odkar sem prevzel poštno pošiljko z opremo za golf. Tito je imel na Bledu, Brdu in Brionih, torej na elitnih lokacijah, kjer so zrasla tudi bolj ali manj mondena golfska igrišča, svoje rezidence, v katerih je preživljal veliko časa. Tam je tudi sprejemal tuje državnike ter domače in tuje zvezdnike šovbiznisa.

Zanimalo me je, ali je Tito igral golf. Kolikor se spomnim iz prebranih knjig o voditelju Jugoslavije, nikjer ni bil omenjen golf. Glede na brskanje po različnih virih na spletu Tita in golf povežejo zgolj njegov obisk hotela Golf na Bledu in golfske žogice znamke Range King, ki jih prodajajo domnevni prevaranti z beograjskih tržnic in bolšjakov – ti trdijo, da je Tito igral golf ravno z žogicami te znamke. Seveda!

Znano je, da je Tito imel rad glamur, užival je v sukanju med predstavniki svetovnega jet seta. Maršal se je izučil za strojnega ključavničarja, oboževal je lov na divjad, užival je v naravi, okrog sebe je vselej imel trop psov, od pudljev do nemških ovčarjev. Luks mu je v znameniti bitki na Sutjeski celo rešil življenje, sam pa je med napadom okupatorjev poginil. No, Tito je rad igral še biljard, tu in tam je imel v rokah teniški lopar.

Na ljubljanskem Vodmatu se bohoti grafit Golf ni ljudski šport. Morda se Tito ni hotel izpostavljati z golfom, saj bi to kazalo na prevelik športni in socialni prepad med ljubljenim vodjo in ljudstvom s pretežno delavskim in kmečkim DNK, ki je prisegalo na nogomet.

Po dveh letih s palicami in žogicami sem spoznal, da je pri golfu največja razdalja med ušesi. V tej miselni igri moram popraviti le še smer ter dolžino leta žogice in glavobol bo izginil.