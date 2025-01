Usmilite se vseh nas

Na prvi dan drugega predsedniškega mandata se je zagnani Donald Trump dal slikati za masivno pisalno mizo v ovalni pisarni, na kateri so bile nagrmadene črne usnjene mape. Med novostmi, ki ji je uvedel takoj, je bila ponovna namestitev gumba za dietno kokakolo, brez katere očitno ne more opravljati odgovornega dela. A veliko bolj kot ta bodo usodne njegove druge poteze, ki jih je napovedalo na desetine map s predsedniškimi ukazi, ki jih je ravnokar podpisal ali bo to storil v naslednjih trenutkih. Če jih bo uresničil, bo nekaterim ljudem, zlasti migrantom in pripadnikom skupnosti LGBT+, uničil življenje.

O posledicah njegovih odločitev je svežega predsednika že prvi dan novega mandata tako rekoč za dobro jutro s prižnice opomnila 65-letna washingtonska episkopalna škofinja Mariann Edgar Budde, mama dveh sinov in babica. S tem mu je očitno zagrenila dan. »V imenu našega boga vas prosim, bodite milostni do ljudi v naši deželi. Strah jih je. V republikanskih, demokratskih in neopredeljenih družinah živijo otroci, ki so geji, lezbijke, transspolni, nekateri izmed njih se zdaj bojijo za življenje,« je povedala v govoru, v katerem se je zavzela tudi za priseljence.

Njene besede, izrečene v mirnem in spoštljivem tonu, so obkrožile svet, le Trumpa se niso dotaknile tako, kot bi si škofinja želela. Nasprotno, predsednik od nje in njene cerkve pričakuje opravičilo. Morda se je škofinji glas sprva res nekoliko tresel, a njen govor je bil odločen, pogumen in predvsem človeški.

Besede so bile izrečene v tednu, ko je bila v isti državi, v dobrih 3600 kilometrov oddaljenem Los Angelesu, prvič v zgodovini za oskarja nominirana transspolna igralka. Glavna junakinja filma Emilia Pérez, Španka Karla Sofía Gascón, je ob tem izrekla misel: »Čas je, da se začnemo pogovarjati predvsem o mojem igralskem delu in da ga ločimo od transspolnih polemik.« Da bi te čim prej potihnile, si želi tudi novi stanovalec Bele hiše, a iz povsem drugih razlogov.