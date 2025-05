Vojna proti naravi

Prejšnji teden se je v italijanskem Trentu zbrala skupinica novinarjev, spihanih z najrazličnejših koncev Balkana ter Slovenije in Italije, da bi izmenjala izkušnje z največjimi okoljskimi težavami in da bi se skupaj lotili kakšne okoljske zgodbe. »Predlagam, da začnemo z meditacijo,« je začetno socialno zadrego pretrgal kolega iz Bosne in Hercegovine, urednik in direktor uglednega spletnega portala. Izkazalo se je, da je s šalo nalil grenko resnico. Pri portalu, kjer skrbno spremljajo okoljski kriminal, se sprašujejo, kako ljudi pritegniti z okoljskimi temami, če jih je strah nove vojne.

Srečujejo se tudi z nezaupanjem javnosti. V BiH je velika težava onesnaženost zraka, zoper katero oblasti ne ukrepajo. Portal je kupil senzorje za merjenje onesnaženosti zraka in s pomočjo znanstvenikov vzpostavil aplikacijo, ki prikazuje onesnaženje v več mestih. A ljudje podatkom ne verjamejo, čeprav se dušijo v umazaniji.

Predsednica centra za raziskovalno novinarstvo v Črni gori je poudarila sistemsko korupcijo, ki omogoča sporne posege v še zadnjo neokrnjeno naravo. Kritična je bila tudi do EU, ki kljub množičnim protestom podpira srbskega premiera Vučića, ker si je Balkan zamislila kot svoj rudnik surovin za zeleni prehod.

FOTO: Uroš Hočevar

Iz albanske kolegice je deževalo o spornih projektih, ki jih tudi z evropskim denarjem omogoča oblast. Od gradnje hidroelektrarn na zavarovanih območjih narave do načrtov Trumpovega zeta, ki namerava neposeljen otok spremeniti v luksuzno letovišče, ter projekta pristanišča za turistične križarke in luksuznih stanovanj v Draču s skrivnostnimi investitorji iz Združenih arabskih emiratov.

Novinarka iz Slovenije je ob poslušanju bizarnih zgodb pripomnila, da je njena država pravi biser, vendar ima tudi slovenska vlada kratek spomin in kratkoročne interese. Če bi se kaj naučila od poplav leta 2023, ne bi iz obravnave umaknila predloga podnebnega zakona, pač pa bi ga sprejela po hitrem postopku. Ene stoletne poplave naš proračun še lahko prenese. Naslednjih, ki lahko pridejo že letos, ne bo mogel.