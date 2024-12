Leto, ko smo prvič presegli mejo, ki je ne bi smeli

V nadaljevanju preberite:

Uradno bo znano januarja, a že nekaj časa je jasno, da bo letošnje leto skoraj zagotovo najbolj vroče v 174-letni zgodovini meritev. Še bolj pomenljivo je, da bo povprečna globalna temperatura površja prvič v zgodovini meritev 1,5 stopinje Celzija višja kot v predindustrijskem obdobju, ko so razvoj človeštva začela poganjati fosilna goriva.

»Danes lahko uradno poročam, da smo pravkar preživeli desetletje smrtonosne vročine. Prvih deset najbolj vročih let v zgodovini je bilo v zadnjih desetih letih, vključno z letom 2024,« je v novoletnem nagovoru dejal generalni sekretar ZN António Guterres. »To je podnebni zlom v realnem času,« je poudaril. »Zapustiti moramo cesto, ki vodi v pogubo, in ne smemo izgubljati časa.«

Meja segrevanja za stopinjo in pol do konca stoletja je bila določena s pariškim podnebnim sporazumom kot prag, ki ga ne smemo prestopiti, če hočemo, da so posledice podnebnega segrevanja še obvladljive. Prečkanje tega praga v enem letu še ne prinaša neobvladljivih posledic, to bi se zgodilo, če bi ga presegali več let zapored, vendar pa je slabo znamenje za prihodnost reševanja trojne planetarne krize (podnebja, onesnaževanja in izgube biotske raznovrstnosti), ki jo poglablja še kriza družbe po prelomu iz analogne dobe v digitalno.

Poročilo Svetovne meteorološke organizacije o stanju podnebja letos ugotavlja, da je 25 od 35 planetarnih vitalnih znakov, kakor so poimenovali podnebne kazalnike, kot sta koncentracija toplogrednih plinov v ozračju in izguba morskega ledu, doseglo rekordne vrednosti. Podnebni raziskovalci, ki so poročilo pripravili, so na podlagi tega ocenili, da smo letos vstopili v »kritično in nepredvidljivo novo fazo podnebne krize«. »Smo na pragu nepovratne podnebne katastrofe. Brez dvoma so to globalne izredne razmere. Ogrožen je velik del življenjskega tkiva na Zemlji,« so zapisali.