Paket sem vam pustil v nabiralniku, je pisalo v kratkem sporočilu. Nestrpno sem ga pričakoval. Bilo je na koncu lanskega leta, ko sem na spletnem bolšjem sejmu zaznal, da nekdo za drobiž prodaja prvo številko prvega letnika britanske revije War Illustrated. Vojna v sliki, bi lahko prevedli. September 1939. Kljub neučakanosti sem ob prihodu domov na pošiljko pozabil, nabiralnik pa sem odklenil, ko sem šel do redakcije.

In zdaj pred vami odpiram paket.

Revija War Illustrated je začela izhajati hkrati z izbruhom prve svetovne vojne. Pred dobrim stoletjem je bila njena naklada zelo ugledna, natisnili so 700.000 izvodov. Ko se je prva svetovna vojna končala, je revija ugasnila. Septembra 1939 se je spet zbudila. Za drobiž (in nekoliko višjo poštnino) je bil na voljo kos zgodovine. Kos časopisne zgodovine in kos zgodovine 20. stoletja.

Lepilni trak na kuverti je trpežen. Ne vda se. Paket je nenavadno težek. Po redakciji iščem škarje. In ob strani previdno režem kuverto, ker sem bitko z lepilnim trakom izgubil. Vsebina je zavita v PVC-folijo z mehurčki. Seveda, za dragocenost gre. Neučakan sem, kuverta ni nič posebnega, zato jo ob razrezani stranici raztrgam. Za PCV-mehurčki je še bel papirnat ovoj z rumenimi in vijoličnimi zvezdicami. S previdnostjo arheologa odpiram drugo ovojnico. Ah, prelepo. Tisoče avtentičnih vojnih fotografij, piše na naslovnici. Slika vojakov, ki korakajo. Evropski zemljevid in fotografija britanskega vojnega vladnega kabineta. Premier Neville Chamberlain na zadnji strani. Letnik 1, številka 1.

A paket je težak. Še enkrat pogledam. Plačal sem en izvod. V paketu pa so še tri dodatne revije. Smučar s puško in bajonetom, turški vojak, britanska topovnjača. Trije nepričakovani dodatni izvodi! Letnik 1915.

Časopis je prvi odtis zgodovine.