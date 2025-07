Na cestah bo spet gneča, AMZS predlaga nekaj alternativnih poti

Na prometno-informacijskem centru opozarjajo, da bo med prihajajočim koncem tedna na slovenskih cestah znova pestro. Zaradi Thompsonovega koncerta in vrhunca turistične sezone bo gneča proti Hrvaški najbrž še hujša kot sicer. Obremenjene bodo tako ljubljanska obvoznica kot štajerska, gorenjska in primorska avtocesta.

Poleg tega na avtocestah potekajo številna dela, promet bo ponekod oviran tudi zaradi prireditev.

Na gorenjski avtocesti bo do 15. julija zaprt priključek Šentvid v obe smeri. Na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice bo promet do konca septembra v obe smeri potekal po enem voznem pasu. Zaprt je uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.

Do 7. septembra bo sicer veljala omejitev prometa težkih tovornih vozil v času turistične sezone, in sicer ob sobotah od 8. do 13. ure ter na primorskih cestah od 6. do 16. ure. Ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro.

Voznikom v prometnoinformacijskem centru svetujejo, naj pred potjo preverijo aktualno stanje na cestah na www.promet.si in aplikaciji Promet+; načrtujejo pot zunaj predvidenih prometnih konic, tudi s pomočjo prometnega koledarja, predvsem pa vozijo previdno in strpno ter spoštujejo prometno signalizacijo na gradbiščih.

Alternativne poti

Na AMZS so pred sobotnim koncertom v Zagrebu opozorili voznike, naj se, razen v nujnih primerih, ne odpravljajo v okolico Zagreba, saj bo promet tam zelo zgoščen. Predlagali so nekaj alternativnih poti: za turiste, ki se bodo proti Kvarnerju ter južnemu ali vzhodnemu delu Istre odpravili iz smeri Avstrije oziroma Slovenije, so priporočili pot Gradec/–Ljubljana–Postojna–Rupa (vhod na Hrvaško)–Reka (po avtocesti A7/E61/E65)–destinacije v Kvarnerju (Opatija, Crikvenica, Senj, otoki Krk, Cres, Lošinj, Rab) ali Istri (Pazin, Rabac, Labin).

Ta pot omogoča tudi nadaljevanje potovanja v druge dele Istre. Iz Reke se potovanje lahko nadaljuje po avtocesti A6/E61 proti Bosiljevu 2 in naprej po avtocesti A1/E65 proti Zadru, Šibeniku, Splitu in Dubrovniku, so sporočili z AMZS.

Za turiste, ki prihajajo iz Avstrije/Slovenije proti severnemu in zahodnemu delu Istre, pa so priporočili poti Gradec/Beljak–Ljubljana–Postojna–Kopar–Kaštel (vhod na)–Umag–Poreč–Rovinj–Pulj oziroma Ljubljana–Postojna–Kozina–Starod–Pasjak D8 (v smeri Hrvaške) naprej proti Kvarnerju, Crikvenici in otokom (po avtocesti A7 in jadranski cesti DC8).

V Zagrebu bo v soboto vladalo obsedno (cestno) stanje. FOTO: Damir Krajac/Cropix

Ta pot omogoča tudi nadaljevanje potovanja v druge dele Istre po avtocesti A9/E751 skozi predor Učka (avtocesta A8/E751 je trenutno v gradnji) ali po državni cesti D66 (Pula, Labin, Opatija, Reka).

Predlagane alternativne poti za povratno potovanje z Jadrana za turiste, ki se vračajo iz južne/vzhodne Istre in Kvarnerja proti Sloveniji/Avstriji/Madžarski: Reka (po avtocesti A7/E70)–Rupa (v smeri Hrvaške)–Postojna–Ljubljana–naprej proti Mariboru/Nagykanizsi ali Gradcu/Beljaku.

Za turiste, ki se vračajo iz severne/zahodne Istre proti Sloveniji/Avstriji/Madžarski, pa na AMZS predlagajo pot Kaštel (potovanje iz Hrvaške)–Postojna–Ljubljana–naprej proti Mariboru/Nagykanizsi ali Gradcu/Beljaku.