Malček brez rokavčkov skočil v bazen, tragedijo preprečila hitra reakcija očeta

S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da se je v četrtek popoldne na kopališču v Šentjurju skoraj zgodila tragedija. Na srečo je oče otroka, ki je skočil v bazen, hitro reagiral in malčka potegnil iz vode.

»Družina z dvema otrokoma je uživala popoldne na bazenu, ko je starejši, petletni sin, v trenutku nepozornosti staršev snel plavalne rokavčke in skočil v bazen. Starša sta bila v tistem trenutku zaposlena z mlajšim otrokom. Oče je dogajanje hitro opazil, nemudoma skočil v vodo in iz nje rešil sina, ki je bil pod gladino zelo kratek čas,« so zapisali v sporočilu za javnost pri PU Celje.

Takoj po rešitvi iz vode je oče začel temeljne postopke oživljanja, tako da je otrok že po nekaj sekundah zadihal. Ob aktiviranju reševalcev je na kraj nesreče poletel tudi helikopter in kasneje otroka prepeljal v UKC Maribor, kjer je iz preventivnih razlogov ostal na opazovanju.

Policisti so znova opozorili na pomen stalnega nadzora otrok v bližini vode in hitrega odziva v primeru nesreče. Poznavanje temeljnih postopkov oživljanja in hitra ter prisebna reakcija očeta so bili v tem primeru ključni.