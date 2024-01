Ali je veganstvo priljubljeno med starejšimi?

Ali je veganstvo med starejšimi od 65 let priljubljeno?

Nekateri se zaradi ljubezni do živali prehranjujejo vegansko že več desetletij, nekateri pa so se za ta korak odločili pred kratkim. Poleg osnovnega etičnega vzgiba je pogosta spodbuda k odločitvi skrb za mlajše generacije, saj je prehod na rastlinsko bazirano prehrano eden glavnih načinov za reševanje okoljske krize. Ozaveščeni starostniki se zavedajo, da trenutno tako hudo uničujemo planet, da brez konkretnih sprememb ne bomo mogli več dolgo živeti na njem. Pomanjkanje pitne vode in drugih naravnih dobrin, vse pogostejši vročinski valovi, širni požari, nepredvidljive hude ujme s poplavami pa gotovo niso prihodnost, ki bi jo kdorkoli želel svojim otrokom in vnukom.

Ali je veganska prehrana primerna za starejše, za katere strokovnjaki, tudi zdravniki, priporočajo, da naj jedo več beljakovinske hrane?

Stališče Akademije za prehrano in dietetiko je, da sta dobro načrtovani vegetarijanska in veganska prehrana zdravi, lahko imata zdravstvene prednosti pri preventivi in zdravljenju nekaterih bolezni, primerni sta za vse stopnje življenjskega cikla, poleg tega pa sta z okoljskega vidika bolj trajnostni kot prehranski režimi z veliko živili živalskega izvora, saj porabljata manj naravnih virov in sta povezani z manjšim okoljskim odtisom. Za starejše torej ni ovir pri odločitvi za vegansko prehrano.

Za 80-kilogramskega 50-letnika je priporočen vnos beljakovin vsaj 64 gramov na dan, za 80-kilogramskega 70-letnika pa vsaj 80 gramov na dan. Teh priporočil se starejši brez težav lahko držijo, tudi če jedo vegansko hrano. Stročnice in izdelki iz stročnic, kot so tofu, sojini koščki, sojino mleko, sojin jogurt, sejtan, beljakovinski kruh in manj mastne, z beljakovinami bogate veganske imitacije mesa so odlični viri beljakovin. Poleg tega je veliko beljakovin v kakšnih beljakovinskih polpetih, v žitih, oreščkih, semenih in zelenjavi.

Kakšna je razlika med vegetarijanstvom in veganstvom?

Vegetarijanci ne želijo, da bi bila kakšna žival ubita za njihovo prehrano, zato ne jedo mesa, tudi ne rib. Pri veganstvu pa gre za filozofijo in življenjski slog, pri katerem kolikor se le da izključimo vse oblike krutosti in izkoriščanja živali za hrano, oblačila ali katerikoli drugi namen. Vegani ne uživamo živil živalskega izvora.

Kaj svetujete starejšim, ki še nimajo izkušenj z vegetarijanstvom in veganstvom, pa se odločijo, da bi preizkusili takšen način prehranjevanja?

Spomnite se jedi in receptov svojih babic in prababic, ki so pogosto temeljili na žitih, stročnicah in obilju zelenjave, ko je bila živalska hrana pri večini družin zgolj izjemoma na krožniku. Za koristne nasvete in pomoč pri vključevanju veganske hrane se lahko pridružite brezplačnemu 30-dnevnemu veganskemu izzivu (www.izziv.si), pri katerem boste prejeli več kot sto receptov, podporo mentorjev in nutricionistov.

Kdaj je lahko veganstvo za starejše škodljivo?

Za vse starejše od 50 let je priporočljivo prehransko dopolnilo, ki vsebuje vitamin B12, ne glede na vrsto prehrane. Vegani zato B12 redno jemo v obliki prehranskega dopolnila, in sicer 2500 mikrogramov na teden. Če starejši ne bi uživali nobenega tako zanesljivega vira vitamina B12, kot je prehransko dopolnilo, bi bilo to zanje škodljivo.

Vsak starostnik, ne glede na prehrano, naj se ne izogiba zdravnikom. Izogibanje zdravnikom lahko vodi v razvoj ali napredovanje marsikatere preprečljive težave, ki se v primeru rednih pregledov in preventivnih in kurativnih ukrepov ne bi razvile.

Kdaj pa je veganstvo za starejše priporočljivo?

Vegani imajo v primerjavi z vsejedci v povprečju nižji indeks telesne mase, zato je smiselno preizkusiti vegansko prehrano, če imamo čezmerno telesno težo. Vegani imajo nižjo koncentracijo skupnega holesterola, trigliceridov in glukoze v krvi. Vse to pomaga pri preprečevanju kroničnih bolezni. Prav tako imajo v primerjavi z vsejedci manjše tveganje za razvoj raka in sladkorne bolezni tipa 2.