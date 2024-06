Koliko članov ima Naravoslovno-izobraževalno društvo Sapientia?

Društvo Sapientia ima približno sto članov iz vse Slovenije, saj je razčlenjeno v različne sklope dejavnosti, v katere se člani vključujejo po svojem interesu. Velika večina naših članov je starejših od 50 let, prizadevamo pa si vključevati tudi mlajše generacije. Temeljno poslanstvo društva sta izobraževanje in raziskovanje na področju komplementarnih smeri naravoslovja, kmetijstva in medicine, pri čemer pomembno razširja konvencionalna stališča na teh področjih.

Vanje spada tradicionalno zeliščarstvo, obogateno z izsledki sodobne fitoterapije ter razširjeno z naravoslovnim pristopom raziskovanja rastlin po J. W. Goetheju, antropozofska farmacija in medicina ter biološko dinamično kmetovanje, zasnovano po dr. Rudolfu Steinerju. Človeku želi pomagati, da bi se ponovno zavestno in empatično povezal z naravo in ji s svojo dejavnostjo ne bi škodoval, temveč jo ohranjal in oblikoval v skladu z njenimi principi.

Ali starejše zanima zeliščarstvo, se udeležujejo vaših strokovnih pohodov?

Starejše izredno zanima tematika zeliščarstva, saj imajo pogosto obilico spominov na to dejavnost iz otroških let. Zelo radi se udeležujejo predavanj, praktičnih delavnic izdelave tinktur, čajev, sirupov, mazil in drugega ter tudi strokovnih pohodov. Odprti so tudi za nove poglede in pristope. Veliko težje je vključevati mlajše generacije, ki teh spominov pogosto nimajo, ki živijo v hitrem, stresnem in digitaliziranem svetu.

Na naravo in procese v njej pogosto zrejo »šolano«, z golim razumom, in jo analizirajo skozi lečo materialistične naravoslovne znanosti, ne da bi se mogli z njo resnično celostno povezati ter zamenjati prizmo gledanja iz »kako naravo izkoriščati« s prizmo »kako jo najprej spoznati in v sodelovanju z njo tudi ravnati«.

Katere so spomladanske in katere poletne zdravilne rastline?

Zdravilnih rastlin je na stotine, tako spomladanskih kot poletnih. Pred janezovim, ki ga praznujemo 24. junija, jih je večina v polnem razcvetu. Na travnikih nas že pozdravlja šentjanževka, kot najmočnejši naravni antidepresiv, rastlina, polna svetlobnih in toplotnih sil. Ob poteh se boči črni bezeg, ponekod cveti še kamilica, lipa pa se že pripravlja na razprtje cvetnih popkov. Vse troje sestavlja tradicionalno čajno mešanico pri znakih prehlada in raznih virusnih obolenj. Travniki so polni ozkolistnega trpotca, rumene lakote, črne detelje, rmana, malo više tudi arnike, ob poteh pa so zacveteli prvi cvetovi cikorije ali potrošnika, divje ščetice in številnih plevelov, ki so v resnici največje zdravilke. V tem času so najlepši tudi zeliščni vrtovi, kjer se bo kmalu pobiralo skoraj vse – od raznih vrst met, melise, žajblja, smilja, sivke do začimbnic, kot so origano, timijan, majaron, bazilika, in številnih drugih zdravilnih zeli.

Katere dejavnosti vašega društva še zanimajo starejše?

Poleg zeliščarstva organiziramo predavanja in praktične delavnice z vsebinami iz biodinamičnega kmetijstva, ki je pomembna nadgradnja in tudi najstarejša smer ekološkega kmetijstva, ki ga poznamo. Biodinamiki prav letos praznujemo 100 let, odkar je dr. Rudolf Steiner podal predavanja na to temo, in zbir teh predavanj v knjižni obliki imenujemo Kmetijski tečaj. Ta nam pomembno osvetljuje delovanje kemijskih elementov v naravi in kozmosu, planetarne principe, ki se odražajo v rasti rastlin in ki jih z znanjem lahko tudi izkoristimo pri pridelavi, osvetli nam značilnosti rastlinskega in živalskega organizma, pojem gnojenja, kompostnega kupa in številna teže razumljiva ozadja v kmetijskih procesih.

Biodinamiki poskušamo kmetijo oblikovati kot celosten živ organizem, kot sklenjen individuum, kjer vsi procesi potekajo v krogotokih. Sedež društva Sapientia je tudi na naši družinski biodinamični kmetiji v Hvaletincih sredi Slovenskih goric, kjer s člani izdelujemo vse potrebne biodinamične preparate za nego zemlje in rastlin in ki popolnoma nadomeščajo vsakršno odvisnost od škropiv, gnojil in drugih pripravkov. Ko so zreli, si jih razdelimo. Tudi za to smer so starejše generacije zainteresirane in pri tem rade sodelujejo. Veliko imamo tudi različnih vsebin iz področja antropozofije – farmacije in medicine, pa tudi filozofije in njenih kulturno-umetniških vsebin.

Predavate tudi o celostnem oziroma antropozofskem razumevanju človeškega organizma, kako na tak način krepiti zdravje?

Da. V okviru antropozofije spoznavamo pomembne temelje, kot je tridelnost človeškega organizma. To so spodnji topli presnovni pol s prebavili, rodili in okončinami, zgornji hladen živčno-čutilni pol in osrednji ritmični sistem s srčno-žilnim sistemom in pljuči. V njih vsak človek individualno nosi konstitucijske bolezenske tendence, kot tudi mogoče rešitve za njihovo izravnano po principu salutogeneze (v nasprotju s teorijo patogeneze v klasični medicini), štiridelnost narave (svet mineralov, rastlin, živali in človeka) in s tem povezanih štirih elementarnih stanj (zemlja, voda, zrak in toplota), ki jih človeški organizem kot procese nosi v sebi in ki dajejo fizično podlago za štiri nivoje človeka. To so fizično telo, življenjsko telo, duša in duh, na katerih nastajajo problemi in hkrati možnosti za razvoj in zdravljenje človeka. Kot pomembna osnova je tudi razumevanje razvojnih obdobij človeka po sedemletjih življenja, ki s seboj prinašajo specifične bolezenske tendence, ki jih lažje obvladujemo, če tak razvoj sploh razumemo.

Kaj je biodinamična prehrana?

Biodinamična prehrana je pridelana po biodinamičnih principih. Je ekološka in pomembno nadgrajena z redno uporabo biodinamičnih preparatov. Pri vseh kmetijskih opravilih, od sejanja, do žetve, shranjevanja itd. pa upoštevamo delovanje planetov in zvezd stalnic zodiaka, po astronomsko natančnem koledarju Marije Thun. Biodinamično prehrano prepoznamo po svoji lastni, mednarodno certificirani znamki Demeter. Pri nas je veliko biodinamičnih vrtičkarjev, po vseh biodinamičnih društvih Slovenije je okrog 2000 članov, deluje tudi Zveza biodinamikov Slovenije. Vendar pridelki le približno 40 certificiranih biodinamčnih kmetij nosijo znamko Demeter. Spisek nekaterih od teh kmetij je tukaj: https://www.demeter.si/. V tujini hrano znamke Demeter najdemo skoraj v vseh velikih supermarketih, kot tudi manjših specializiranih biotrgovinah. Pri nas dobimo tovrstno hrano najlažje direktno od teh kmetij, pa tudi na kakšnih ekoloških stojnicah.

Kako se je mogoče včlaniti v vaše društvo?

Na spletni strani društva www.nid-sapientia.com natisnete in izpolnite pristopno izjavo, na strani so tudi informacije o plačilu članarine, ki je mesečna za aktivne člane in letna za pridružene člane. Obvestila o dogodkih člani prejemajo preko naše mailing liste.