Koliko starejši berejo elektronske knjige?

Koliko po vaši oceni bralci, starejši od 65 let, berejo elektronske knjige? Ali so te zaradi enostavnejšega dostopa zanje in morda tudi za invalide bolj primerne?

Starejši bralci radi berejo knjige v fizični obliki, nekateri drugi se raje odločijo za elektronske. Te med drugim z veseljem vzamejo na potovanje, ker ne zavzamejo veliko prostora.

Do zdaj so bile za bralce splošnih knjižnic e-knjige dostopne prek platforme Biblos, za katero je skrbela Beletrina, od 17. junija pa jim bodo na voljo prek novega državnega portala Cobiss Ela. Zakaj ste se odločili za novi portal, ki ga bo s podporo ministrstva za kulturo vzpostavil Izum?

Platformo je na željo Združenja splošnih knjižnic (ZSK) vzpostavil in bo zanjo tehnično skrbel Institut informacijskih znanosti Maribor. Prva javna platforma je odgovor ZSK na željo splošnih knjižnic po enakomernem razvoju knjižnične dejavnosti in enakopravni dostopnosti knjižničnega gradiva. V prejšnjem sistemu, ki je narekoval nakup 52 izposoj vnaprej, so bili člani večine knjižnic zapostavljeni zaradi majhnega nabora e-knjig. V povprečju so si splošne knjižnice lahko privoščile samo vsak 4,43. naslov e-knjige oziroma 22 odstotkov te produkcije. Novi sistem omogoča, da imajo knjižnice v svojem katalogu celotno produkcijo e-knjig v sistemu. V ponedeljek, 17. junija, ob 11. uri bomo izposodili prve elektronske knjige prek nove platforme Cobiss Ela.

Kako se bodo lahko bralci vključili na ta portal? Koliko elektronskih knjig bo prek njega na voljo?

Bralci elektronskih knjig bodo z geslom za mojo knjižnico vstopili v sistem Cobiss Ela in na začetku izbirali med 2800 knjigami. To je izjemna pridobitev za večino splošnih knjižnic, ki si v sistemu Biblos vseh elektronskih knjig niso mogle privoščiti.

Ali bodo na platformi Cobiss Ela na voljo tudi elektronske knjige Biblosa, ki bodo še vedno dostopne članom Nuka in nekaterim drugim specializiranim knjižnicam? Ali je res, da bo Beletrina splošnim knjižnicam omogočila prenos vseh licenc za e-knjige, ki so jih kupile do konca leta 2023?

Beletrina je poslala izjavo, s katero so želeli povedati, da se zavedajo, da so posamezne licence, ki so bile pridobljene z javnimi sredstvi, ostale neuporabljene. Prav zaradi tega nikakor ne bodo ovirali morebitnih prenosov teh licenc, seveda ob ustrezni pravni ureditvi. Seveda pa pričakujejo, da jih bodisi Združenje splošnih knjižnic, ki zastopa interese splošnih knjižnic, ali posamezne splošne knjižnice obvestijo o tem, kako bi ta prenos potekal in kako bo pravno urejen. Ponovno poudarjamo, da bomo prenos z njihove strani za splošne knjižnice, ob ustrezni pravni ureditvi, omogočili. Formalnopravno je ta mogoč samo za Beletrinine knjige in tako smo v ZSK razumeli njihovo izjavo.

Beletrina bo za ljubitelje literature, filmov, podkastov in kakovostnega novinarstva pripravila naročniško platformo Beletrina Digital s pestro izbiro elektronskih in zvočnih knjig, filmov s slovenskimi podnapisi, podkastov in različnih avtorskih prispevkov. Ali v splošnih knjižnicah razmišljate o sodelovanju oziroma povezavi?

Sistem Beletrina Digital je založba Beletrina razvijala brez sodelovanja z ZSK in za zdaj ne razmišljamo o povezavi. Ta sistem bi bil za knjižnice precej dražji, kot je bil prejšnji, zlasti pa dražji od platforme Cobiss Ela.