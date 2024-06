Koliko se je izboljšala računalniška pismenost starejših?

Socialno podjetje Simbioza se je razvilo pred desetimi leti iz projekta Simbioza@ e-pismena Slovenija, ta je starejšim ponujal tedenske računalniške delavnice, ki so jih izvajali mladi, vključil je več kot 50.000 udeležencev. Koliko se je po vašem v tem času izboljšala digitalna pismenost starejših?

Simbioza je v zadnjem desetletju s svojimi projekti ves čas usmerjena v izboljšanje digitalne pismenosti starejših. Verjamemo, da se je digitalna pismenost starejših v zadnjem desetletju izboljšala, še vedno pa ostaja velik digitalni razkorak med generacijami. Starejši, ki so se udeležili naših delavnic, so pridobili osnovne digitalne veščine, ki jim omogočajo lažje vključevanje v sodobno digitalno družbo. Veliko jih nato nadaljuje po tej poti in usvajajo naprednejše digitalne veščine. Povečana digitalna pismenost med starejšimi pomeni boljšo povezanost z družino, prijatelji, lažji dostop do informacij ter boljšo kakovost življenja. Poleg tega smo opazili, da so starejši postali bolj samozavestni in samostojni pri uporabi sodobnih tehnologiji, kar prispeva k njihovi večji socialni vključenosti. Digitalna pismenost je dandanes sicer stalno razvijajoče se področje, zato bomo v Simbiozi še naprej nudili podporo in izobraževanja starejšim, da bodo lahko sledili novih tehnologijam in izzivom digitalne dobe.

»Medgeneracijsko sodelovanje bo v prihodnosti ključnega pomena. V prihodnjih desetih letih si bomo pri Simbiozi še naprej prizadevali za širjenje naše vizije in poslanstva. Verjamem, da če smo povezali Slovenijo, bomo enkrat z medgeneracijskim sodelovanjem povezali tudi svet,« pravi Ana Pleško. FOTO: Šimen Zupančič/osebni arhiv

Koliko je bilo v tem času uporabnikov prve mobilne učilnice na kolesih Simbioza Mobiln@?

Simbioza Mobiln@ je začela na terenu delovati konec julija 2021. Do vključno maja 2024 smo usposabljali več kot 6830 uporabnikov, obiskali smo več kot 350 krajev po Sloveniji. Zanimanje za učenje je veliko, število uporabnikov vsako leto narašča. Starejši se radi vračajo po novo, naprednejše znanje. Pri digitalnih kompetencah gre namreč za kontinuiran proces učenja. Za starejše so delavnice brezplačne, učimo pa se vse od začetka in osnov, do naprednejših vsebin. Najbolj obiskane so delavnice upravljanja in uporabe pametnega telefona, spoznavanja različnih komunikacijskih orodij, elektronske pošte in različnih e-storitev, kot so mobilno bančništvo, aplikacija zVEM, eUprava itd.

Koliko uporabnikov ima danes aplikacija za starejše Magda?

Magda je prva aplikacija v Sloveniji za starejše, kjer so na enem mestu združene vse pomembne vsebine in informacije zanje. Ima že več kot 7000 aktivnih uporabnikov. V aplikaciji se usmerjamo na področja, ki pomembno vplivajo na kakovost, aktivnost in družbeno pestrost življenja. Vključuje novice, infotočko, dogodke, miselne igre, učilnico, kjer uporabniki najdejo izobraževalne vsebine za izobraževanje doma, tako na področju uporabe računalnika kot videolekcije uporabe pametnega telefona. V Magdi je tudi telovadnica z videovsebinami različnih gibalnih vaj po stopnjah. Mobilna aplikacija je brezplačno na voljo tako uporabnikom androida kot iphona.

Kaj je glavni namen projekta Simbioza Giba?

Simbioza Giba je vseslovenska akcija, ki od leta 2014 poteka vsako leto. Je akcija, ki združuje idejo medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in gibanja. Z njo spodbujamo zdrav življenjski slog vseh generacij, ustvarjamo medgeneracijsko sodelovanje, omogočamo brezplačno spoznavanje novih gibalnih, rekreativnih in športnih aktivnosti ter spodbujamo aktiven in zdrav način življenja v vseh življenjskih obdobjih. Vsako leto sodeluje več kot 140 lokacij iz vse Slovenije, najpogostejše so vrtci, osnovne šole in domovi za starejše, z več kot 450 aktivnostmi, ter več kot 20.000 udeležencev in udeleženk. Lani jih je bilo 23.562.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Kateri so še pomembni projekti, ki jih izvajate?

Simbioza Skupnost, ki letos združuje 220 organizacij po vsej Sloveniji, od vrtcev, osnovnih in srednjih šol do knjižnic, domov za starejše, zdravstvenih domov in drugih organizacij, ki podpirajo temeljne vrednote Simbioze. V lokalnih okoljih izvajajo projekte medgeneracijskega sodelovanja in vseživljenjskega učenja in tako prispevajo k vključujoči družbi. Drugi projekt je Simbioza Digitalna akademija, v katerem e-opismenjujemo tudi otroke, mlade in odrasle in jim ponujamo krajša in daljša izobraževanja ter omogočamo dostop do neformalnega učenja vsem generacijam. V navezavi s tem poteka tudi projekt Girls Do Code, kjer od leta 2019 dekletom, starim od devet do 14 let, ponujamo možnost brezplačnega strukturiranega učenja osnov programiranja. V projekt je bilo vključenih že več kot 1200 deklic iz vse Slovenije. Izvajamo tudi evropske projekte v sodelovanju s tujimi partnerji.

Ali po desetih letih načrtujete kakšne spremembe oziroma novosti?

Ob družbenih spremembah, ki so se že zgodile in ki nas še čakajo, verjamem v to, da bo medgeneracijsko sodelovanje v prihodnosti ključnega pomena. V naslednjih desetih letih si bomo pri Simbiozi še naprej prizadevali za širjenje naše vizije in poslanstva. Verjamem v to, da če smo povezali Slovenijo, bomo enkrat z medgeneracijskim sodelovanjem povezali tudi svet. Še naprej bomo povezovali generacije, krepili digitalno pismenost in ustvarjali priložnosti za vseživljenjsko učenje. Prihajajo pa tudi novi projekti, kot je e-zdravstvena pismenost, Cyber Safe Senior in vseslovenska akcija Pametni s pametnim, kjer bomo starejše učili uporabljati pametne telefone. Naša misija ostaja jasna: graditi vključujočo in povezano družbo.