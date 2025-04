Brez čakanja: od prvega simptoma do obravnave v nekaj dneh

Ko dlje časa ne potrebujemo zdravnika, se kar nekako zazibljemo v sproščen občutek varnosti, ki traja, vse dokler telo ne začne pošiljati opozoril, da moramo zdravje vzeti v svoje roke. Z leti nas organizem začne opominjati, da ni neuničljiv. Začnejo se nabirati kilogrami, presenetijo nas bolečine v sklepih, utrujenost brez jasnega razloga, pa tudi nepričakovani posegi in okrevanja, ki ne potekajo več tako gladko kot nekoč. Nenadoma se na našem seznamu vsakodnevnih opravil znajdejo pregledi in različne preiskave. Začnemo pogrešati tisto prejšnjo različico sebe – energično, nasmejano, brezskrbno.

Takšen razvoj dogodkov nas opomni, kako dragocena je lahko podpora, ki jo zagotavlja dodatno zdravstveno zavarovanje – še posebej v trenutkih, ko nas zdravje neprijetno preseneti.

Brezskrbnost, ki jo potrebujemo v najbolj kritičnih trenutkih

Kot je velikokrat izpostavil tudi Mahatma Gandhi, je »pravo bogastvo zdravje in ne kosi zlata in srebra.« Skrb za zdravje je namreč ena najpomembnejših naložb v kakovostno življenje. Čeprav se trudimo živeti v skladu z načeli zdravega življenjskega sloga, se lahko nepredvidene zdravstvene težave pojavijo kadar koli.

Dodatni zdravstveni zavarovanji Specialisti in Specialisti+ Zavarovalnice Triglav nam omogočata hiter, kakovosten in brezskrben dostop do zdravstvenih storitev – brez nepotrebnega čakanja in dodatnih stroškov. Zavarovanji, ki v času trajanja zavarovanja krijeta stroške samoplačniških storitev specialistične ambulantne obravnave, diagnostike in zdravil, sta namenjeni vsem, ki želijo pravočasno in učinkovito zdravstveno obravnavo ob novonastalih bolezenskih stanjih ali poškodbah.

V trenutkih, ko nas doletijo zdravstvene težave, je hitro in učinkovito ukrepanje najpomembnejše. V primeru novonastalih poškodb vam zavarovanje Specialisti in Specialisti+ omogoča, da ukrepate takoj, saj jamstvo začne veljati že ob začetku veljavnosti zavarovanja, za novonastale bolezni in stanja pa tri mesece po začetku veljavnosti zavarovanja.

Z zavarovanjem do hitre strokovne obravnave in preiskav

Z zavarovanji Specialisti in Specialisti+ imate dostop do strokovne obravnave in preiskav. Zavarovanje Specialisti vključuje specialistične preglede, enostavne diagnostične preiskave, kot so laboratorijske preiskave, rentgen, ultrazvok in EKG, ter enostavne ambulantne posege, kot npr. punkcija, odstranitev tujka, oskrba rane ali aplikacija zdravila. Poleg tega krijeta tudi zahtevne diagnostične postopke, kot sta računalniška tomografija (CT) in magnetna resonanca (MR), ter zdravila na beli recept, ki so predpisana ob obravnavi novonastale bolezni in izdana v lekarni.

Zavarovanje brez vprašalnika o zdravstvenem stanju Zavarovanje Specialisti letno krije do 3.000 EUR stroškov zdravstvenih storitev, ki so opravljene v Sloveniji, od tega 300 EUR za zdravila na beli recept. Na voljo so vam številni izvajalci zdravstvenih storitev, tudi v vaši bližini. Zavarovanje lahko sklenejo osebe, starejše od 18 let, ki imajo prebivališče v Sloveniji, in sicer brez vprašalnika o zdravstvenem stanju ali zdravniškega pregleda ter za obdobje štirih let z možnostjo podaljšanja za enak čas trajanja. Mesečna premija je odvisna od vaše starosti in znaša od 12,45 EUR naprej. SKLENITE ZAVAROVANJE SPECIALISTI

Zavarovanje, ki krije tudi posege in preglede v EU

Zavarovanje Specialisti+ poleg vsega, kar vključuje osnovno zavarovanje Specialisti, omogoča tudi kritje stroškov posegov v enodnevni bolnišnici – takih, ki jih ni treba opraviti v okviru klasične hospitalizacije – ter stroške ambulantne rehabilitacije, kamor spadajo fizioterapija, govorna terapija in delovna terapija.

Zavarovanje Specialisti+ letno krije do 30.000 EUR za stroške zdravstvenih storitev, ki so opravljene v Sloveniji in državah EU, od tega 300 EUR za zdravila na beli recept in 350 EUR za ambulantno rehabilitacijo. Zavarovanje lahko sklenejo osebe, ki so v letu začetka zavarovanja mlajše od 63 let oziroma so dopolnile 63 let, pri tem morajo izpolniti vprašalnik o zdravstvenem stanju. Zavarovanje se sklepa za obdobje štirih let z možnostjo podaljšanja za enak čas trajanja. Zavarujete lahko tudi svojega otroka od rojstva naprej. Mesečna premija znaša od 15,06 EUR in je odvisna od vaše starosti. PRIDOBITE PONUDBO ZA ZAVAROVANJE SPECIALISTI+

V nekaj dneh že na pregledu pri ustreznem specialistu

Ne glede na to, kje ste, lahko hitro in preprosto dostopate do specialistov, vključenih v zavarovanje Specialisti in Specialisti+. V mreži je več kot 450 izvajalcev zdravstvenih storitev po vsej Sloveniji, kar pomeni, da so uporabnikom na voljo kakovostne storitve na dosegu roke. V naboru zdravstvenih storitev so zajete storitve s področij dermatovenerologije, kardiologije, ortopedije, alergologije, angiologije, gastroenterologije, ginekologije, nevrologije, oftalmologije, otorinolaringologije, pulmologije, proktologije, tireologije in urologije.

V primeru zdravstvenih težav pokličite ali pišite na Zdravstveno točko. V nekaj dneh boste že na pregledu pri ustreznem specialistu ali na diagnostični preiskavi.

Svetovalci Zdravstvene točke vam do specialista pomagajo ne glede na to, ali že imate napotnico ali ne. Če napotnico že imate, vam bo svetovalec organiziral pregled pri specialistu. Če pa napotnice še nimate, vas bodo po telefonu ali videoklicu povezali z zdravnikom družinske medicine. Ta lahko poda medicinsko utemeljeno indikacijo, in če zdravstvena težava zahteva klinični pregled, boste še vedno morali obiskati osebnega zdravnika. Če predlaga pregled pri specialistu, vam svetovalec Zdravstvene točke uredi tudi termin. Po pregledu vam bodo pomagali organizirati tudi nadaljnje korake zdravljenja.

S Specialisti do dodatnih ugodnosti Do 31. 12. 2025 lahko sklenete zavarovanje Specialisti ali Specialisti+ in prejeli boste bon v vrednosti 20 ali 40 EUR. Unovčite ga lahko pri sklenitvi novega ali ob obnovi obstoječega avtomobilskega zavarovanja .



ali in prejeli boste bon v vrednosti 20 ali 40 EUR. Unovčite ga lahko pri sklenitvi novega ali ob obnovi obstoječega . Zavarovanji Specialisti in Specialisti+ lahko vključite v Triglav komplet in tako uživate v višjem skupnem popustu v kompletu različnih zavarovanj.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav, d. d.