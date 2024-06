Gerotranscendenca se začne že veliko pred starostjo

V nadaljevanju preberite:

Gerotranscendenca, skovanka, ki si jo je izmislil pionir socialne gerontologije na Švedskem dr. Lars Tornstam, je pozitivni razvojni proces, ki se nadaljuje vse življenje, najvišjo stopnjo pa doseže v starosti, v kateri lahko vodi v novo življenjsko perspektivo, za katero je značilen prehod iz materialističnega in racionalnega sveta k bolj notranje usmerjenemu, duhovnemu in transcendentnemu doživljanju sveta. O tem, kako se to kaže pri nas v praksi, so razpravljali strokovnjaki na drugem srečanju o tej temi v organizaciji zavoda Opro.

S pogovori o tej temi želijo spodbuditi pozitivnejši odnos do starosti in staranja, ter oblikovanje politik, praks in storitev, ki bodo prilagojene potrebam in izkušnjam starih ljudi. Izhodišče je knjiga omenjenega švedskega avtorja Gerotranscendenca, razvojna teorija o dobrem staranju. Dr. Lars Tornstam predpostavlja, da je gerotranscendenca nekaj, ker se zgodi samo po sebi, če so pogoji pravi. To pomeni, če imamo pogoje za kakovostno življenje, če nimamo nekih ovir na poti, bomo v starosti lahko dosegali visoke stopnje psihosocialnega razvoja.

Med drugim se nam dogaja, da nam površinski odnosi z mnogimi postanejo manj pomembni kot poglobljeni odnosi z redkimi, ampak za nas res pomembnimi posamezniki. Ljudje v srednjih letih so enako gerotranscendentni kot starejši, je pokazala ena od slovenskih raziskav. Podobno razmišljanje je mogoče najti tudi že pri študentih, so povedali razpravljavci. Ker se lahko gerotranscedneca začne že na delovnem mestu, je vprašanje, kako lahko delodajalci omogočijo boljše okolje za to oziroma kako ustvariti okolje, v katerem bi bili ljudje res notranje motivirani za svoje delo.

Starejši nikoli ne bi smeli čutiti, da so odveč. Gerotranscendenca poteka že na delovnem mestu. Skrb za starejše sistemsko še vedno ni postala prioriteta.