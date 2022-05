Gremo na kavo s stanovalci domov za starejše

V sredo bodo prostovoljci Rdečega križa Metlika povezali deset prostovoljcev in deset stanovalcev Doma starejših občanov Metlika, da se bodo družili izven doma, v bližnjem lokalu, kamor bodo odšli na kavo. »Gre za ohranjanje socialnih stikov, zapolnitev časa in družabništvo,« pravi Zalka Klemenčič, sekretarka območne organizacije Rdečega križa Metlika, o njihovi novi akciji.

Novost, s katero želijo v Metliki popestriti življenje stanovalcev doma starejših občanov, začenjajo v Tednu Rdečega križa. Ta se je pričel 8. maja, na mednarodni dan Rdečega križa, ko se je rodil Jean Henri Dunant (1828-1910), švicarski mirovnik in humanist. V bitki pri Solferinu v Italiji je videl ranjene vojake, ki jim ni nihče pomagal in sklenil, da je nujno ustanoviti organizacijo, ki bi nevtralno pomagala vsem ranjenim vojakom. 23. oktobra 1863, ko so se v ženevi srečali predstavniki 16 držav, je nastala človekoljubna organizacija Rdeči križ. Simbolizira ga rdeči križ na belem ozadju, ki se mu je kasneje pridružil še muslimanski rdeči polmesec. Jean Henri Dunant je skupaj s Frédéricom Passyjem leta 1901 prejel Nobelovo nagrado za mir.

Scenarij praktičnega prikaza je potekal na treh točkah, kjer so tekmovalci morali oskrbeti šest oseb z različnimi poškodbami in bolezenskimi stanji. Foto Foto Brane Šuštaršič

Rdeči križ je sedaj organizacija, ki združuje skorajda 15 milijonov prostovoljcev, članov in podpornikov, ki delujejo v 192 državah. V Rdečem križu ali Rdečem polmesecu prostovoljno dela eden od 524 prebivalcev planeta. Na mednarodni dan Rdečega križa pripravijo številne dogodke, da bi njihovo poslanstvo in dejavnost predstavili kar največ posameznikom, civilni družbi in vladam sveta. »Letos verjamemo v moč prijaznosti in ob tokratnem svetovnem dnevu Rdečega križa in Rdečega polmeseca praznujemo vse vrste prijaznih dejanj, da pokažemo, kako skupaj resnično globalno vplivajo. Povsod okoli nas so dejanja prijaznosti. Ne glede na to, kako velika ali majhna so, prinašajo pozitivno družbeno spremembo,« pravijo na Rdečem križu Slovenije.

Lani je pod okriljem Rdečega križa Slovenije delovalo več kot 10.000 prostovoljcev, kar pomeni, da je eden od 210 prebivalcev Slovenije prostovoljno delal v Rdečem križu Slovenije.

Lani je pod okriljem Rdečega križa Slovenije delovalo več kot 10.000 prostovoljcev, kar pomeni, da je eden od 210 prebivalcev Slovenije prostovoljno delal v Rdečem križu Slovenije. Njihovi prostovoljci so nudili socialno, materialno in druge pomoči, sodelovali so pri obnovah domov po požarih in drugih nesrečah, pri urejanju življenjskih razmer posameznikov, potrebnih pomoči, pri organizaciji krvodajalskih akcij, pomembno pa so se izkazali tudi v boju proti epidemiji covida-19 in zbiranju sredstev za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem. S temi oblikami pomoči so dosegli vsakega 10. prebivalca Slovenije, vsak 18 prebivalec Slovenije pa je prejel eno od oblik materialne pomoči Rdečega križa Slovenije. Več kot 114.000 posameznikov je prejelo hrano, skupaj 3000 ton hrane, higienskih izdelkov in oblačil. To je več kot 8,2 toni razdeljene materialne pomoči vsak dan v letu.

Na regijskem tekmovanju znanja iz prve pomoči za osnovne šole Dolenjsko-belokranjske regije so sodelovale štiri ekipe. Foto Foto Brane Šuštaršič

Teden Rdečega križa obeležujejo tudi v Metliki, kjer bodo letos poudarili predvsem zdravstvene dejavnosti, nudenje pomoči ljudem v stiski, pridobivanje novih znanj, spoznanj in aktivnostim. Zato so v Zdravstvenem domu Metlika minulo soboto organizirali preventivno zdravstveno akcijo pregled dojk, v sredo pripravljajo prvo druženje prostovoljcev in stanovalcev DSO, pripravljajo pa tudi tradicionalni kviz mladih članov Rdečega križa. »Namen kviza je, da udeleženci pridobijo nova znanja, nova prijateljstva in se še bolj zavedo pomena humanitarnega poslanstva,« pravi Zalka Klemenčič. V kvizu bodo sodelovale ekipe osnovnih šol Metlika, Suhor, Podzemelj in Semič, ki bodo preverile svoja znanja s področja prve pomoči, cestnoprometnih predpisov in zgodovine Rdečega križa.

Za njimi pa je že regijsko preverjanje znanja prve pomoči za osnovne šole iz Dolenjsko-belokranjske regije, ki so se ga udeležile štiri ekipe iz osnovnih šol Metlika, Podzemelj in dve ekipi OŠ Vavta vas. Preverjanje znanja je zajemalo teoretični in praktični del, preverjali so poznavanje zgodovine in delovanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter praktično prikazali oskrbo poškodovanih oseb.