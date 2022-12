Izziv je cenovna dostopnost oskrbe

V nadaljevanju preberite:

Med letoma 2015 in 2017 so Nemci izpeljali obsežno reformo sistema dolgotrajne oskrbe. »Nemčija je dober primer integrirane dolgotrajne oskrbe, ki ima predviden razvoj skupnostne oskrbe kot alternativo oskrbi v domovih za starejše občane,« ugotavljajo Lea Lebar, Mateja Nagode, Andreja Rafaelič in Nadja Kovač, avtorice monografije Razvoj socialne oskrbe na domu.